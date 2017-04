"Trabajo hasta 16 horas diarias por empresas como Uber"

- ¿Cuánto tiempo lleva como conductor de un taxi?

- Llevo 16 años en la profesión. Con licencia propia, 12 años. Empecé como conductor asalariado y luego compré la licencia con la ayuda de la familia porque es una inversión. La licencia es nuestro plan de jubilación de cara al futuro, por así decirlo.

- ¿Cómo definiría su situación laboral antes y después de la aparición de empresas como Uber o Cabify?

- Cada día es un poco más penosa porque van abarcando una pequeña cuota de mercado y nos cuesta recuperar el trabajo que teníamos antes. Hemos llegado a perder hasta un 30% de mercado. Además, esto ha supuesto un empeoramiento de nuestra calidad laboral. Yo cuando empecé en esto trabajaba 10 u 11 horas y ahora estamos llegando hasta las 16 horas diarias. Precariedad laboral, al final y al cabo

- ¿Qué opina de estas empresas?

- La impresión que tengo es mala por el simple hecho de cómo actúan en la sociedad. Ellos intentan hacer un modelo de negocio, el cual ya existe y totalmente fuera de la ley. Se saltan la legislación del transporte y encima no tributan en nuestro país. Como puede ser que afirmen que tienen pérdidas y luego existan sociedades suyas en paraísos fiscales como Panamá. Sin embargo, el taxi deja en las arcas públicas cerca de 700 millones de euros a través de impuestos directos o indirectos, como el carburante.

- ¿Ha tenido algún problema con alguno de los conductores de estas compañías o ha presenciado algún altercado?

- Sí, además son bastantes provocadores. Hace poco, en la T-4 del aeropuerto Adolfo Suárez donde se congregan casi 800 taxis de media se metió un coche de Uber, con todo su descaro, por un carril donde está prohibido el paso hasta para los taxis que no están libres.

- ¿Le han dañado el coche o ha sufrido algún desperfecto en su vehículo por este conflicto?

- Tengo compañeros que han denunciado a través de la Federación Profesional del Taxi varias agresiones y desperfectos en sus coches. Tenemos como 12 o 14 vehículos con pintadas con las siglas "VTC". También han roto lunas...

- Los conductores de estas empresas afirman que los policías municipales les fríen a multas. ¿Es esto cierto? ¿Podrían los cuerpos de seguridad hacer más por evitar esta actividad laboral?

- Las autoridades hacen mucho, aunque es insuficiente porque el Ministerio de Fomento debe de ser más específico a la hora de redactar la ley del transporte para que los cuerpos de seguridad puedan interpretarla correctamente. Si les fríen a multa no creo que sea por intereses partidistas, sino porque están haciendo algo ilegal. Además, la Policía y la Guardia Civil no multan, sólo levantan expedientes.

- ¿Qué le diría a aquellas personas que critican un supuesto monopolio del taxi?

- El taxi no es un monopolio. En Madrid, somos un sector con más de 15.000 empresas totalmente independientes. Cuando me dicen que soy un monopolio les digo que yo compito contra Uber, contra Cabify, contra los autobuses de la EMT, contra mis compañeros los taxistas...

- ¿Confía en que la situación se regule?

- Nosotros no vamos a volver a la situación del pasado porque las cosas van cambiando en la vida. Lo que sí podemos es mejorar desde luego, aunque todo depende de una administración que apueste por el servicio público como el taxi, que es el único que no le da ningún gasto a la administración pública. No podemos decir que volvamos a la situación del pasado porque Madrid ha crecido en líneas de metro, en líneas de autobús... pero si recuperar el estatus que hemos perdido con el paso del tiempo.