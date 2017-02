Toxo no desvela nada de su reelección

El Secretario General de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, no desvela si se presentará a la reelección. Durante un encuentro informativo que ha tenido lugar este miércoles para presentar el acto público en conmemoración al 40 aniversario del asesinato de los abogados de Atocha, Toxo se ha dirigido a los periodistas allí presentes para decir que “no contestaría” en relación a sí se presentará o no a la reelección. El secretario ha asegurado que el sindicato se encuentra en un “proceso de reflexión” y que “probablemente” en cuatro semanas despejarán la incógnita.

A la hora de tomar la decisión, la cual tiene “casi decidida” a falta de “dos pétalos de la margarita”, el líder sindical explica que “será personal” pero es cierto que le influyen las opiniones del conjunto de la gente. ”He hablado con todas las organizaciones y han sido conversaciones muy útiles de reflexión. Estamos pensando si sería conveniente hacer un cambio en las estructuras y en la dirección del sindicato” asegura Toxo. Además, comenta que hay diversidad de opiniones, están quienes consideran que tal vez sea el momento adecuado de una renovación generacional en la organización pero también quien considera que pesan más las razones para dar continuidad a las transformaciones que han iniciado. “Alrededor de estas dos formas de ver las cosas tomaré la decisión y será personal” añade.

En unas cuatro semanas, ha dicho el líder sindical, cree que podrá estar en disposición de comunicar su decisión, primero al sindicato, y luego públicamente. Serán en junio cuando CCOO celebre el Congreso que decidirá su futuro y su líder para los próximos cuatro años y, según ha destacado Toxo, el sindicato llegará a esta cita con una “gran estabilidad y unidad interna”, a diferencia de otros congresos, en los que hubo más de una candidatura a la Secretaría General.

Durante el encuentro, Torso ha hablado sobre otros temas de actualidad como el de las pensiones. Sobre las declaraciones recientes del presidente de la Autoridad Fiscal que aseguraba el empobrecimiento de las pensiones en un 7% de aquí a 2022, Toxo explica que coincide en “gran medida” con lo que el sindicato venía planteando. “Por mucho que se incrementen los ingresos de la Seguridad Social si no se corrigen los efectos de la reforma de 2013, particularmente lo que tiene que ver con la fórmula de revalorización de las pensiones y la fórmula que ha determinado el factor de sostenibilidad, las pensiones irán cayendo en calidad” señaló.

En materia de desempleo, se ha preguntado a Fernández Toxo su opinión sobre el último informe del Instituto Económico en el que la organización decía que la única opción para acabar con el paro en España era "precarizar" el trabajo. El Secretario General dijo que “efectivamente” hay gente que apuesta por la precarización como vía para la evolución estadística para el desempleo y recuerda que ya desde los años 80 viene debatiéndose entre dos posiciones en relación con el empleo, si primero es la cantidad y después la calidad, o si cantidad y calidad deben ir vinculadas, ante lo que Toxo se decanta claramente por lo segundo, “Nosotros lo que necesitamos en crecer con calidad, porque si no estaremos incubando la siguiente crisis de empleo en España” argumenta.

El secretario ha avanzado que el próximo día 14 de febrero anunciarán movilizaciones junto a UGT ante el encallamiento de la negociación colectiva sobre salarios tras dos meses sin reunirse con la patronal. Ha apuntado que, en función de la reacción que tengan las "contrapartes", irán determinando "la intensidad" de unos procesos de movilización que considera "inevitables". "Yo no diría que las negociaciones están rotas pero desde el mes de diciembre no hay reuniones, solo cartas", ha criticado Toxo antes de advertir de que el tiempo "no es ilimitado".

Acto Público de Homenaje

El 24 de enero de 1977, hace ahora 40 años, un grupo de pistoleros de extrema derecha, vinculados al estado franquista, llama a las puertas del despacho de abogados de la madrileña calle de Atocha, número 55. Preguntan por Navarro, dirigente de las Comisiones Obreras del transporte urbano de pasajeros. El sector había concluido una huelga y los trabajadores hasta hacía un rato se habían reunido en el despacho para evaluar el acuerdo logrado con la patronal. Navarro ya no estaba. Los pistoleros comenzaron a disparar a discreción y murieron cuatro abogados y un administrativo.

Con motivo del 40 aniversario de asesinato de los abogados de Atocha, la Confederación Sindical de CCOO ha organizado un acto público de homenaje a las personas que sufrieron el vil atentado, que tendrá lugar el 15 de febrero, en el Teatro Monumental de Madrid. “Hemos querido conmemorar del papel jugado de la organización y de las personas que fueron claves en aquellos momentos para el devenir posterior de nuestro país y, particularmente, para el desarrollo democrático de España” explicó el líder sindical.

La matanza de los abogados de Atocha fue uno de los hechos más sangrientos de la transición española. Un vil atentado que conmocionó al país, con el que se pretendía eliminar a quienes luchaban contra el sistema franquista y acabar con el avance de las libertades y la democracia que exigían las movilizaciones obreras, estudiantiles y populares en aquellos años de transición.

Toxo quiere agradecer, “especialmente”, a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, su disposición a participar en el acto. Explica que ella era titular de aquel despacho dónde se produjo la matanza y que si no “la pillaron” allí, fue porque cambió el lugar de reunión aquel día. “Aquel día y aquella hora tenía que estar allí. Por tanto es un hecho importante para nosotros que Carmena vaya a inaugurar este acto" señala.