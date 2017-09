Toni Xucla manda a Évole a “que te den por el saco”

Antoni Xucla es, según la Wikipedia, un compositor de fusión entre el jazz y el folk contemporáneo. Lo que queda claro es que no le ha gustado la entrevista de Évole al Presidente de la Generalitat, el Sr. Puigdemont. El cantante le ha escrito una carta abierta a Évole. Este es el texto:

No hago nunca cartas ni mensajes a personas. Lo borraré hoy mismo, pero no puede callarme.

Jordi Évole, ganaste el combate, ¿estás contento? Has humillado a un adversario muy debilitado, ¿estás contento? Has tenido todo el tiempo del mundo para preparar el combate ante un representante del pueblo, herido y acosado por la inmensa maquinaria del estado, agotado y sin posibilidad de preparar la entrevista en la que intentaste destrozar, ¿estás contento?

Has editado la entrevista, cortando las respuestas -que nos has negado- de una persona que necesita espacio para expresarse, ¿estás contento? Hablaste más de tecnicismos y legalidad que de política, ¿estás contento?

Tienes un nuevo trofeo de audiencia, ¿estás contento? Has jugado con ventaja y unos medios indecentes, ¿estás contento? Ya lo tienes? ¿Ya eres el mejor? En un momento en que todos estamos sufriendo, agarrándonos a las pequeñas grietas que nos dejan los recortes de los más mínimos derechos de libertad, has sido indigno, injusto, manipulador y desesperadamente autoritario.

El entrevistado representa a todo un pueblo y se merecía que le tratases como se merece y como nos merecemos. ¿Vale la pena caer tan bajo? ¿Todo por ser el mejor? No. Ya no eres el mejor y ya no lo serás. Ahora ya todo será diferente. Ya no podremos mirarte ni admirarte de la misma manera.

No vale todo. El entrevistado es tan limpio y transparente que tuviste que hacer un esfuerzo titánico para desacreditarlo, ¿estás contento? ¿Lo celebrarás como una victoria? Sabes, te has puesto al nivel de los periodistas que se levantaron ante Trapero. Para hacer lo que hiciste no te hacía falta un entrevistado, con un monólogo -que de hecho es lo que fue- ya era suficiente.

Visca Catalunya y que te den por el saco.