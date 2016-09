Las temperaturas volverán a ascender en las próximas horas

Las temperaturas volverán a subir mañana en gran parte del país, y serán especialmente altas en el sur de Galicia, el noreste y la mitad sur peninsular y en las islas Baleares.



Predominarán los cielos poco nubosos o despejados en toda España, con algún intervalo de nubes bajas por la mañana en el litoral de Galicia y del norte de Canarias e intervalos de nubes altas en la Península y Baleares.



Las temperaturas diurnas en ascenso en el sur peninsular y en descenso en el valle del Ebro; se esperan temperaturas superiores a los 42 grados en el valle del Guadalquivir y que se superen los 40 grados en bastantes zonas de la mitad sur peninsular.



El viento será del este en el Cantábrico y de componente norte en Canarias, el litoral de Galicia, valle del Ebro, Menorca y en el nordeste de Girona.



Predicción por comunidades:



- GALICIA: Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas a primeras horas en el extremo norte, pudiendo dar lugar a alguna bruma y banco de niebla, aumentando la nubosidad de evolución por la tarde en el interior, donde no se descarta algún chubasco aislado. Temperaturas aumento, localmente notable el de las máximas, alcanzándose los umbrales de aviso en todo el interior y en el litoral occidental. En el litoral norte, viento del este y nordeste. En el litoral oeste, viento de componente norte. En el resto, viento flojo variable tendiendo a este y sureste en las horas centrales y a sur al final.



- ASTURIAS: Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas a primeras horas en el litoral donde no se descartan brumas o bancos de niebla, aumentando por la tarde las nubes de evolución, algo más abundantes en la Cordillera, donde no se descarta algún chubasco aislado. Temperaturas máximas en aumento, localmente notable en el interior. Temperaturas mínimas en aumento en zonas altas y en el extremo oriental del litoral; en el resto con pocos cambios. Viento del este en el litoral; en el resto, flojo variable con predominio de la componente este y al final de la componente sur.



- CANTABRIA: Poco nuboso o despejado con intervalos de altas, y algún intervalo de nubes bajas matinales en el extremo este. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. En el litoral, viento del este y nordeste. En el interior, viento variable flojo, predominando por la tarde la componente norte.



- PAÍS VASCO: Intervalos nubosos sobre todo en el norte, tendiendo por la mañana a despejado. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso y máximas en ascenso. En el litoral, viento de componente este flojo, algo más intenso por la tarde. En el interior, viento variable flojo con predominio de la componente norte.



- CASTILLA Y LEÓN: Poco nuboso, con nubosidad de evolución en la mitad oeste, sin descartar algún chubasco con tormenta en el noroeste montañoso. Temperaturas en ligero ascenso en general. Vientos flojos variables.



- NAVARRA: Poco nuboso o despejado con intervalos nubosos en el noroeste por la mañana. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. Viento del norte y noroeste flojo que será más intenso en la Ribera baja.



- LA RIOJA: Poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, entre 14 y 19 grados y máximas sin cambios o en ligero ascenso, entre 34 y 37. Vientos del norte y noroeste o variables, flojos en general.



- ARAGÓN: Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en descenso, que será más acusado en el valle del Ebro; máximas en ascenso en el Pirineo, Cinco Villas y parte occidental de Zaragoza, y con pocos cambios en el resto de zonas. En el valle del Ebro, viento del noroeste flojo con intervalos de moderado por la tarde; en el resto, viento variable flojo.



- CATALUÑA: Cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas bajarán de 1 a 3 grados en general, más acusado en las máximas del tercio sur, y exceptuando el Valle de Arán y comarcas cercanas del Pirineo donde las máximas aún pueden subir algún grado. En el nordeste de Girona, viento del norte moderado; en el resto, viento variable flojo con brisas.



- EXTREMADURA: Poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución, sobre todo en zonas de montaña. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos variables, flojos.



- MADRID: Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas y, en horas centrales, de nubes de evolución diurna en el oeste de la Comunidad. Temperaturas en ascenso en la Sierra, de manera ligera las máximas y permanecen con pocos cambios en el resto. Viento flojo variable.



- CASTILLA-LA MANCHA: Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas y, en horas centrales, de nubes de evolución diurna en el oeste de la Comunidad. Temperaturas mínimas con algunos descensos en el este y sin cambios o con algunos ascensos en el oeste y máximas en descenso en el extremo sureste y sin cambios o con cambios ligeros en el resto. Viento flojo variable predominando el nordeste y este y tendiendo a rolar a oeste y noroeste.



- COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo poco nuboso. Temperaturas en descenso, que podrá ser notable en el caso de las máximas de Alicante. En Alicante, viento flojo de componente sur con intervalos moderados en su litoral norte; en el resto, viento variable flojo con predominio de la componente este.



- MURCIA: Cielos despejados. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas del interior donde habrá un descenso localmente notable. Vientos variables flojos, tendiendo por la tarde a componente Este flojo.



- BALEARES: Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas nocturnas, en descenso en Pitiusas y sierra de Tramontana y sin cambios en el resto; Diurnas en descenso. En Menorca y nordeste de Mallorca, vientos del norte con intervalos de fuerte; en el resto, vientos flojos con brisas en Mallorca.



- ANDALUCÍA: Cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas sin cambios o localmente en ascenso en el interior; máximas en descenso en el litoral, extremo oriental, y bajo Guadalquivir, y sin cambios significativos en el resto, con temperaturas que seguirán alcanzando valores significativamente altos. Vientos flojos variables con brisas, tendiendo por la tarde a componente oeste flojos en la mitad occidental.



- CANARIAS: En los litorales norte y nordeste de las islas de mayor relieve y en los litorales oeste y norte de Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos matinales tendiendo a cielo poco nuboso en horas centrales y de tarde; en el resto de zonas, poco nuboso o despejado; por encima de unos 800-900 metros de altitud, cielo despejado. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del nordeste flojo en las islas occidentales; de componente norte en islas orientales.