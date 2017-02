Susana Díaz presenta el valor del PSOE y se comporta como líder

El acto de alcaldes se inició con la presentación de Abel Caballero; “es lo mejor que hay en este partido” afirmo el alcalde de Vigo, refiriéndose a Susana Díaz.

Bajo el lema “Ayuntamientos Socialistas. Comprometidos con la gente” se han reunido mil alcaldes y entorno a dos mil concejales, a los que acompañaron militantes que abarrotaron el polideportivo de la once, con gente en el exterior. “Lo petamos” ha dicho exultante Caballero, que presumía del notable éxito de prepararle a la presidenta andaluza un escenario de liderazgo, frente al próximo congreso socialista.

El plan de Caballero era, precisamente, arropar a Susana Díaz con una importante multitud, llenando un pabellón que Pedro Sánchez se atrevió a usar sólo con motivo de importantes citas electorales (las municipales de 2015 y el inicio de las generales del 26J) y evidenciar de esa manera un liderazgo que es natural, que no tiene que ganarse.

Se ha destacado especialmente núcleos de militantes que se consideraba próximos a Sánchez, por ejemplo de La Rioja, feudo de Luena.

Presentación de liderazgo

Susana Díaz, se ha comprometido a "empujar" para que el PSOE vuelva a ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas y luego las generales. "Os doy mi palabra de que todos y todas vamos a empujar para ganar las próximas elecciones municipales y después en España. Y lo vamos a hacer muy pronto".

Susana Díaz tiene, declara, “fuerza” e “ilusión”. El empeño en el que el PSOE gane las elecciones han sido, probablemente, la más explícita de las declaraciones de Díaz en relación con su liderazgo en el partido. Ha calificado de “congreso de la apatía” lo que ocurría en el PP y de “ira” la Asamblea que está celebrando Podemos.

Sin embargo, no ha desvelado si tiene intención de competir por ese liderazgo, a un mes para que se abra el plazo de las primarias. No obstante, sí ha lanzado un mensaje final que muchos de los 4.000 asistentes han interpretado como una declaración: " tengo fuerza, tengo ilusión, tengo ganas, estoy animada, me encanta ganar".



Madrid

Cierta importancia tiene la presencia en el acto de militancia madrileña. Con la excepción de la Secretaria General de la organización madrileña, Sara Hernández y de el Alcalde de Fuenlabrada, que arropa a Patxi López, todos los demás sectores del socialismo madrileño han estado presentes: Los alcaldes de Móstoles, Aranjuez, Leganés, San Sebastián de los Reyes, El Boalo.

Relevantes personalidades del socialismo madrileño como Antonio Carmona, Purificación Causapié, Tomás Gómez, Juan Segovia, Maru Menendez, Pedro Castro, José Quintana, Jose Cepeda, Carla Antonelli. Enrique Cascallana, la diputada Ángeles Álvarez han estado presentes. Se ha destacado la ausencia de Guillermo Hita, presidente de la Federación de Municipios Madrileña. Por el contrario, si ha apoyado el acto, la subdirectora del Socialista Digital, Martu Garrote.