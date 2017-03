Susana Díaz pone a prueba a Sánchez y López sin haberse presentado aún

Susana Díaz ha puesto a marcar el paso al PSOE. Otra vez. El noqueo que han sufrido tanto Patxi López como Pedro Sánchez este fin de semana es el primer golpe de la precampaña que da Díaz sin ni siquiera haberse presentado. La carrera a las primarias, que para muchos se está haciendo larga sin haber empezado oficialmente, preconiza una batalla agresiva de programación y contraprogramación de actos y anuncios en la que la líder andaluza ha pegado el primer mazazo.

Pedro Sánchez tenía organizado un gran despliegue en Cádiz para un acto con el que quería hacer un lanzamiento de su campaña: la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, mostró su apoyo al ex secretario general. Además, Sánchez dio un giro a su campaña con una nueva idea fuerza y lanzó el “Sí es sí” como lema de campaña para ponerla en positivo, tras muchos meses repitiendo el "no es no" que le llevó a su derrocamiento de Ferraz. Pero apenas hubo impacto en los medios. Al equipo de Patxi López también le pilló desprevenido la filtración. El exlehendakari presentó su documento político y salió al paso de las noticias de Sevilla pidiendo unidad, pero apenas tuvo repercusión.

La noticia de que el 26 de marzo habrá noticia ha sido suficiente para centrar la atención de la precampaña, que el resto de los candidatos queden a la sombra y sus esfuerzos mediáticos, totalmente dilapidados. Y todo, sin pronunciar una sola palabra. La líder andaluza ha utilizado una filtración desde su entorno más cercano para decir el día en el que se pondrá al frente del PSOE y la táctica ha desconcertado, incluso, a muchos de sus colaboradores. Todos los consultados por Estrella Digital apuntan a que ha sido la presión de los militantes los que han provocado la filtración, en un intento de mostrar el apoyo con el que cuenta la líder andaluza. “Es una decisión muy meditada y las únicas presiones han venido de su entorno, no de los ‘barones’”, insiste una fuente próxima a la líder andaluza. Pero no se puede obviar que la implicación de muchos de cargos del partido con la candidatura de Díaz también ha ejercido su empuje.

Mientras, ella sigue en ‘sus trece’ sin hacer mención sobre su paso al frente. Este lunes, en un acto con la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, en Huelva, Díaz volvía a despachar a los medios. “Para todas las cuestiones de partido yo les emplazo al día 26, ahora lo que toca es ponerse a trabajar”, ha dicho sin más comentarios sobre el asunto.

Fuentes cercanas a la líder andaluza insisten en que ella sigue hablando con todo el mundo y consiguiendo apoyos por toda España, lo que ha incluido conversaciones con los directores de todos los medios de comunicación nacionales, que han brindado a la líder socialista andaluza un espacio especial en las portadas de todos los medios. Aún así, insisten sus colaboradores, “aún no hay equipo de campaña”, sino que Díaz trabaja con “personas de extrema confianza”.

El factor Sánchez

La presión que ha generado la avalancha de apoyos a Pedro Sánchez también ha podido tener una parte de culpa en el adelantamiento del anuncio de Díaz. El exlíder socialista está cosechando buenos resultados no sólo en los actos que celebra a diestro y siniestro, sino en la recaudación de dinero a través de las microdonaciones -‘crowdfunding’- que ha puesto en marcha en su página web.

Pero los de Sánchez, no dan abasto. Tienen actos prácticamente todos los días y Sánchez ha cogido un ritmo de, al menos, tres o cuatro actos a la semana, para los que no siempre hay una cobertura mediática, “oportunidades comunicativas desaprovechadas” para muchos miembros del equipo. Mientras, el equipo más cercano del exlíder socialista preparan los asuntos “importantes” de la campaña, desde la definición y consolidación de la estrategia a la recogida de avales y búsqueda de interventores, explican fuentes cercanas.

Además, cuentan con el apoyo de una agencia de comunicación Affidávit, que prestará apoyo y consultaría al exlíder socialista, según ha podido confirmar Estrella Digital. Aunque no está claro cuánto pagará el equipo de Sánchez a esta consultora o si será una colaboración por afinidad ideológica.

Pero la precampaña se está haciendo larga. Los equipos de Sánchez y López critican los dos meses “de más” que se ha dado la Gestora para adaptarse a los tiempos de Susana. “Susana está haciendo el juego de candidata desde el entramado institucional y, además, desde la estructura de la gestora”, critican socialistas próximos a Sánchez.

Pactos

La posibilidad de que se termine cerrando algún tipo de pacto entre Sánchez y López no está, por el momento, contemplada en los equipos. La presidenta de Baleares, Francina Armengol, próxima al exlehendakari tras apoyar férreamente a Pedro Sánchez durante su etapa al frente del PSOE, ha vuelto a pedir una fusión de candidaturas de los dos candidatos para hacer oposición a Díaz. Pese a que han existido contactos, en el equipo de Sánchez ven más próximas las posturas del socialista vasco a las de la andaluza.

En cualquier caso, unos y otros esperan con impaciencia que Díaz pronuncie las palabras mágicas para que todo pueda echar a andar en el partido y poner en marcha sus estrategias electorales. La líder andaluza juega con el favor de la gestora, especialmente para cuadrar sus tiempos, y cumplirá con su papel de ‘mujer de partido’ al presentar su candidatura después de que se haga pública la ponencia política que llevará al Congreso Federal.