Susana Díaz pide a Montoro que acabe con el chantaje a las Comunidades Autónomas

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha exigido hoy al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que deje de "chantajear" a las comunidades autónomas tomándolas "como rehenes" para buscar apoyos que permitan al Gobierno aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2017.



La dirigente socialista ha asegurado que lo que tiene que hacer el Gobierno de España es buscar el diálogo para tener un presupuesto, como ha hecho ella en Andalucía, y ha opinado que otra cosa distinta son los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, que "son su obligación y las tiene que hacer".



"Que se deje de chantajear porque por ahí no vamos a pasar", ha subrayado la presidenta andaluza en una entrevista en Canal Sur Radio.



En este sentido, ha criticado que el ministro de Hacienda "no se haya enterado de que ya no tienen mayoría absoluta" y ha subrayado que "los ciudadanos le quitaron la mayoría absoluta a esta derecha y el PSOE le va a quitar el absolutismo".



Susana Díaz ha valorado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) haya acordado "por primera vez" que las dos décimas adicionales de déficit hayan ido a las comunidades autónomas y a la caja de la Seguridad Social, de la que ha dicho el Gobierno la "ha vaciado" durante los cuatro años que ha tenido el "rodillo" parlamentario.



La Junta de Andalucía destinará la décima adicional de déficit aprobada en el CPFF "fundamentalmente a sanidad y educación" y también a dependencia, donde ha prepara un "plan de choque para las listas de espera", ha explicado.



Respecto a la Conferencia de Presidentes, ha pedido que aborde la reforma del modelo de financiación autonómica, "que lleva retraso en su actualización incumpliendo la LOFCA que obligaba a su revisión hace dos años y el sistema ya caducado", y ha recordado que Andalucía pierde con el actual modelo unos mil millones al año.