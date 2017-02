Susana Díaz paraliza los pactos para las primarias del PSOE

Las conversaciones para llegar a pactos de cara a las primarias del PSOE están paralizadas. El ritmo que se ha marcado Susana Díaz marca también la agenda de los otros dos candidatos, la que no es pública al menos. Patxi López y Pedro Sánchez continúan con sus actos de precampaña con paso lento pero firme y con un ojo puesto en lo que hace Susana Díaz en todo momento.

La posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo, ya sea antes o después de las primarias, está sobre la mesa de los equipos de los candidatos pero nadie mueve un dedo en espera de lo que haga –y cuándo lo haga- la líder andaluza. Fuentes cercanas a Díaz aseguran que se presentará pero que está midiendo sus tiempos y nadie habla de fechas. La ausencia de la convocatoria oficial de las primarias juega a favor de la líder andaluza que espera paciente al tiempo que López y Sánchez han comenzado a quemar cartuchos.

Los posibles pactos

Las conversaciones para negociar algún tipo de pacto entre los equipos de Patxi López y Pedro Sánchez ya se han iniciado, según fuentes próximas. Sin embargo, explican la falta de avances en el tiempo que queda hasta mayo –con la fecha concreta de la convocatoria aún por definir- y la parálisis en el equipo del socialista vasco en espera de las decisiones que tome Susana Díaz y el momento en el que las anunciará.

Pero la posibilidad de un pacto Susana-Patxi es otra de las opciones que suena con cada vez más fuerza y, según fuentes socialistas, es una opción en la que se está trabajando, aunque por el momento, no se conocen avances. “Está todo el mundo en espera de qué y cómo lo va a hacer Susana. Es un proceso largo, todo el mundo se está moviendo con mucha cautela”, explica una fuente socialista. “Hay movimientos, cada uno está trabajando en su proyecto, pero sin desvelar nada", asegura.

Desde el entorno de Sánchez, consideran que esta opción es difícil de encajar para los militantes por lo que representan las candidaturas de cada uno de ellos. “No se sostiene que un barón que ha mantenido la batalla hasta este momento de repente cambie de bando y espere que su federación le siga”, reflexiona una fuente cercana al ex secretario general.

Además, otras federaciones que se han adherido a la candidatura de López también tendrían una difícil decisión que tomar, especialmente en los casos de Baleares, la propia Euskadi o Madrid, que apoyaron a Pedro Sánchez y su ‘no es no’ hasta el anuncio de candidatura de Patxi López. “Pueden optar por una vía intermedia –en referencia a López- pero no pasarse directamente al otro lado. Causaría un gran problema en sus federaciones”, analiza la misma fuente próxima a Sánchez. Además, pronostican que será un proceso “sucio”.

El calendario

Mientras, poco a poco, Díaz va haciendo camino. El pasado sábado, la líder andaluza quiso convertirse en la representación ‘de facto’ del PSOE en un fin de semana marcado por los congresos de PP y PSOE. Su encuentro con alcaldes socialistas en Madrid estaba lleno de carga simbólica, de contrapeso a las otras dos fuerzas políticas más importantes del país. “Quien habló en nombre del PSOE el día en el que se miden otras fuerzas políticas es ella”, apuntan fuentes socialistas. Y consiguió estar entre los titulares, pese a amagar con la candidatura, aunque dejó claras sus intenciones. “Y si os digo que tengo fuerzas, que tengo ilusión, que tengo ganas, que estoy animada y que me encanta ganar, ¿eso va de suyo, verdad?”, decía al final del acto.

Díaz hizo una demostración de fuerza en la federación nativa de Sánchez aunque son muchos los ‘peros’ de los críticos. El acto de alcaldes socialistas, organizado por el alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios, se presentaba en nombre del PSOE, aunque muchos de los regidores no alineados con la líder andaluza no fueron invitados. La propia secretaria general del PSOE de Madrid y alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, no fue invitada.

El bando contrario a Díaz asegura que muchos asistentes al acto provenían de Andalucía, de donde salieron unos 60 autobuses, según voces críticas del socialismo andaluz. También desde Valencia y Alicante se pusieron autocares gratuitos para todos aquellos que quisieran acudir al acto.

En cualquier caso, Díaz utilizó la "carga simbólica" del día y el lugar -el Pabellón Deportivo de la Fundación ONCE, donde Pedro Sánchez inició la precampaña para las elecciones generales del 26 de junio de este año. Y, al igual que Sánchez entonces, Díaz lo llenó.