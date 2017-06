Susana Díaz no descarta que el "factor humano" esté detrás del incendio

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha indicado este domingo que, aunque aún es pronto para conocer las causas del incendio declarado ayer sábado en el paraje 'La Peñuela' de Moguer (Huelva), "no se descarta" que tras el mismo esté "el factor humano".



En declaraciones a los periodistas tras reunirse con los técnicos en el Puesto de Mando Avanzado establecido en una zona próxima al incendio, Díaz ha dejado claro que "todos vamos a llegar al final para saber el por qué de un incendio de tal magnitud, en una zona tan sensible como el entorno del Espacio Natural de Doñana y con tantas familias" afectadas. "Vamos a llegar hasta el final para conocer causas y depurar responsabilidades", ha incidido la presidenta, quien ha apuntado que "en estos momentos estamos viendo con esperanza el que a lo largo del día los datos puedan ser positivos".



Díaz ha destacado que "no hay riesgo para la población civil", algo que a su juicio es lo más importante, y ha señalado, con respecto al incendio, que hay que ser "muy prudentes", pues aunque los efectivos están "tratando de controlar el avance del fuego" hay dos elementos que dificultan la tarea: "las altas temperaturas y el viento cambiante".



La presidenta de la Junta ha resaltado la "coordinación total" entre todas las administraciones y efectivos que están trabajando en el incendio que ha permitido que "todo se esté realizando de manera ejemplar".