Susana Díaz pelea por mantener su cuota en el Comité Federal

La calma pública del 39 Congreso Federal no ha sido tal entre bambalinas. Susana Díaz no ha dado la batalla a la luz pública, pero ha aparecido a última hora del sábado para reunirse con el secretario general, Pedro Sánchez, al igual que han hecho el resto de los líderes regionales. Aunque ha sido una reunión distinta. Díaz, que ha comparecido ante la prensa con un semblante desencajado, ha asegurado que respetará la elección del nuevo secretario general en su Ejecutiva y que no le ha pedido “cuotas”.

Pero la aparición de Díaz en el último momento, precisamente cuando el plenario debería estar reunido para votar el proyecto político que se ha debatido durante el día, responde a la batalla que se ha estado viviendo en el Palacio de Congresos de Madrid. La líder andaluza ha venido a resolver cara a cara con Sánchez las negociaciones sobre el número de socialistas andaluces que entrarán en el Comité Federal. Pero no ha soportado la presión y ha terminado saliendo de la reunión de apenas 10 minutos sin haber cerrado nada, según fuentes cercanas.

La representación andaluza en el Congreso Federal ha batallado por mantener una cuota de representación en el Comité Federal equivalente a la de sus militantes, que ronda los 45.000, en torno al 25% del partido. Según esta norma no escrita, a Andalucía le corresponderían unos 26 miembros de los 110 del Comité Federal que se eligen en el Congreso Federal.

Los estatutos del partido establecen que se eligen 110 miembros del Comité Federal, “el máximo órgano del Partido entre Congreso y Congreso”, pero no dice cómo. Algunos socialistas explican que hasta ahora se había hecho de forma proporcional, como defienden los andaluces. Sin embargo, la nueva dirección de Sánchez quiere dejar la cuota andaluza en 18, por un “nuevo sistema de corrección”, según explican esas mismas fuentes.

Ese nuevo sistema de elección con el que Sánchez justifica los 18 es el que hasta ahora se aplica para elegir a los miembros del Comité Federal en las regiones, según establecen los estatutos del partido en su artículo 35. De este modo, correspondería 1 miembro por cada comunidad autónoma uniprovincial; 3, por cada región con varias provincias; 1 miembro más por cada 3.000 afiliados y otro más por cada 1.500. De este modo, a Andalucía le corresponden los 3 como comunidad pluriprovincial y otros 15 por número de militantes.

La fórmula está abierta en cualquier caso aunque, hasta ahora, había un consenso no escrito para mantener las proporciones de representación. De este modo, explican fuentes cercanas a la líder andaluza, igual que su comunidad quedaría infrarepresentada en el máximo órgano, otras, tendrían más representantes de los que les corresponderían de manera proporcional.

Pero Sánchez no se mueve de sus posiciones, según explican fuentes socialistas andaluzas. Ha fijado el número en 18 y de ahí no se mueve. Sin embargo, la reunión entre Díaz y Sánchez ha podido llegar al acuerdo de respetar el porcentaje de las primarias como cuota de introducción de equipos para cada uno de los tres candidatos, según ‘ElDiario.es’.

Nueva fórmula de elección para próximos congresos

Uno de los aspectos que se ha aprobado en las comisiones que se han celebrado durante este sábado es, precisamente, una nueva fórmula de elección de los miembros del Comité Federal. En ese órgano existen miembros natos, que se mantendrán como hasta ahora, pero los electos, pasarán a ser escogido de una forma nueva.

A partir de ahora, de esos miembros electos un tercio seguirá siendo seleccionado por el Congreso Federal, otro tercio en los congresos regionales y el restante, por los militantes del partido, según la modificación de los estatutos del partido aprobada en el congreso que se ha aprobado este sábado.

En línea con las negociaciones que se han seguido durante este sábado, federaciones como Andalucía interpretan que la medida provoca una modificación en el reparto de puestos que le corresponde a cada territorio y resta poder a los aparatos, según recoge EFE.



Cierre sin Susana

Este domingo, de las 9:15 horas hasta las 11 de la mañana, será cuando los miembros del Congreso Federal voten los órganos de dirección del partido: la Ejecutiva Federal, en la que Pedro Sánchez ha escogido a sus colaboradores más cercanos y solo incluye a Patxi López como elemento integrador; el Comité Federal, que ha generado la gran polémica a puerta cerrada de un tranquilo congreso entre el público y el Comité de Ética y Garantías.

A continuación, Sánchez se proclamará como secretario general oficialmente con un baño de masas en el pabellón 3 de IFEMA, en el que la organización espera unos 8.000 militantes y afiliados. La mejor forma de acabar el Congreso Federal de Pedro Sánchez.