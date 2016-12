Susana Díaz, convencida de que "habrá competición" en las primarias del PSOE

La secretaria general del PSOE-A y presidenta andaluz, Susana Díaz, ha avanzado este viernes que tomará una decisión sobre su futuro político cuando se abra el proceso congresual de su partido y se ha mostrado convencida de que "indudablemente habrá elecciones primarias y habrá competición".



La dirigente socialista, en una entrevista en Canal Sur Radio, no ha querido, pese a los importantes apoyos que ha recibido, entre ellos del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, desvelar si finalmente optará a la Secretaria General del PSOE, una decisión que ha vinculado a la apertura del proceso congresual en su partido.



Díaz, que ha expresado su respeto a las decisiones que pueda tomar el ex secretario general Pedro Sánchez sobre su posible candidatura, ha comentado sobre su futuro político: "No hay un proceso convocado y entiendo que esto da morbo, pero estoy en lo que estoy, en Andalucía".



Preguntada por si habrá primarias en el congreso extraordinario de los socialistas, la secretaria general de los socialistas andaluces ha asegurado que las primarias son "un logro, un avance" de los militantes, y se ha mostrado convencida de que "indudablemente habrá primarias y habrá competición" en el congreso.