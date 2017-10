El Gobierno emplaza a Puigdemont a negociar en el Congreso

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha comparecido a las diez y media de la mañana en el Palacio de la Moncloa para valorar la respuesta dada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, al requerimiento sobre si declaró o no la independencia.

"El Gobierno lamenta que el presidente haya decidido no contestar al requerimiento. No era muy difícil decir sí o no, no era una respuesta complicada. Solo se le pedía claridad", afirma la vicepresidenta, que asegura que de esta manera el catalán solo beneficia a los que quieren imponer un sistema "radical y empobrecedor".

"Esperamos que a las 10 de la mañana de próximo jueves el señor Puigdemont responda con claridad. No se entiende el empeño en la confusión, solo si responde a sus apoyos mas radicales pare llevar al Gobierno al limite", apostilla. Afirma que resulta increíble que el presidente haga un llamamiento al diálogo cuando se niega al debate e impone sus decisiones a la ciudadanía.

"El gobierno de España considera que Puigdemont tiene la oportunidad de rectificar. El diálogo tiene que hacerse dentro de la ley, con la máxima claridad y en el Congreso de los Diputados", ha continuado Sáenz de Santamaría en su discurso. "Sigue teniendo en su mano empezara resolver la situación, que conteste sí o no, nadie ha tenido mas fácil que se aplique la Constitución".

"El primer plazo era para responder de una manera muy sencilla de si había declarado o no la independencia. Como ha eludido esa respuesta entra en marcha la segunda parte de ese requerimiento donde tiene que revocar esa decisión, que aún no queda claro si la ha declarado o no", asegura.

"Creemos que los radicales que apoyan a Puigdemont quieren que expliquemos lo que implica el articulo 155 de la Constitución, que no es para suspender el autogobierno, sino para que se reponga la legalidad", explica la vicepresidenta. "Creo que es bueno insistir en que no es difícil la pregunta que le hemos hecho, ni contestar. Hay que ser sinceros y creíbles en nuestros planteamientos, pero Puigdemont no respeta la legalidad ni a los ciudadanos".

Además, explica que Puigdemont puede plantear lo que quiera "en el órgano al que le toca decidir. Porque este dirigente no va ni tan siquiera al Congreso a explicar qué es lo que quiere a hacer el debate que tenga oportuno hacer". Y apostilla: "La democracia esta enmarcada en el Congreso de los Diputados".

Por su parte, Puigdemont ha remitido hoy una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que no aclara si hubo una declaración unilateral de independencia y en la que le ofrece un margen de "dos meses" para dialogar y le propone concretar "lo antes posible" una reunión para explorar acuerdos.

A las 10.00 horas de hoy expiraba el plazo marcado por el Gobierno del Estado para que Puigdemont respondiera a su requerimiento sobre si el pasado 10 de octubre declaró o no la independencia de Cataluña en su comparecencia en el Parlament, pero el presidente de la Generalitat.