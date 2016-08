"Hay una sospechosa conexión entre los incendios de Seseña y Chiloeches"

El alcalde de Seseña (Toledo), Carlos Velázquez, ha señalado este la "sospechosa" conexión que ve entre los incendios de neumáticos de Seseña, en mayo, y en una nave de Chiloeches (Guadalajara), que está próxima al gestor de residuos al que se están llevando las ruedas del vertedero de Seseña.



En rueda de prensa, el también diputado del PP en el grupo parlamentario popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha señalado que es una opinión personal la relación entre los dos incendios, pero ha recalcado que "llama mucho la atención".



Ha indicado que en las instalaciones del gestor de residuos de Chiloeches al que se están llevando las ruedas del vertedero de Seseña hubo un "intento" de incendio hace poco y ha recordado que el fuego que se inició en la madrugada del pasado viernes en una nave de disolventes está "cerca".



"Si ya era sospechosa la manera de actuar en el incendio de Seseña, también es bastante sospechoso los incendios en plantas similares", ha señalado Velázquez, quien ha añadido que esto, obviamente, lo conocen los cuerpos de seguridad del Estado.



En cuanto a la retirada de neumáticos en Seseña, que comenzó el pasado mes de junio, ha concretado que debe incrementarse el ritmo porque no se han recogido aún "ni la cuarta parte" de las ruedas acumuladas.



También ha dicho que la preocupación de los vecinos ha disminuido a medida que avanzaba el tiempo, aunque los incendios "que parecen intencionados" en plantas "similares" les preocupa porque "no están seguros de que algún desalmado vuelva a hacer lo mismo que ya hizo".



Asimismo, ha pedido una solución para las cenizas acumuladas en el vertedero ya que "pueden quedar en suspensión" y provocar molestias a los vecinos de la urbanización El Quiñón cuando haga viento.



Velázquez ha indicado, por otra parte, que el grupo parlamentario del PP va a pedir hoy la comparecencia del presidente regional, Emiliano García-Page, en las Cortes para que informe sobre las gestiones realizadas en el incendio de Chiloeches, que ya está controlado pero no extinguido.



Por su parte, el diputado autonómico socialista Fausto Marín ha desvelado, en rueda de prensa, que hasta el pasado 26 de agosto se han retirado de Seseña 2.053 toneladas de neumáticos y 477 toneladas de metales.



Ante estos datos, Marín ha pedido a Velázquez que "deje esa retórica barata" de las supuestas largas vacaciones de García-Page, ya que ha sido el propio alcalde quien ha estado "fuera de su pueblo y de vacaciones" teniendo en cuenta que desconoce cómo va el proceso de retirada de ruedas.



Sobre el incendio de Chiloeches, Marín ha señalado el trabajo "impecable" realizado por los técnicos del Gobierno regional y de la Unidad Militar de Emergencia (UME).