Sortu rechaza exigir a los presos etarras arrepentimiento por los asesinatos

El portavoz de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha señalado hoy que "no le parece razonable" pedir a los presos de ETA el "arrepentimiento y la delación", porque estas exigencias forman parte del "relato de vencedores y vencidos" que "impiden" una "solución justa y duradera".



Rodríguez, junto con la responsable de la coalición independentista en Navarra, Miren Zabaleta, ha comparecido hoy en una rueda de prensa en la que ambos han valorado el comunicado publicado por la dirección del colectivo de presos de ETA (EPPK), que propone a los reclusos "utilizar las diferentes posibilidades existentes en el ámbito jurídico" para "vaciar las cárceles", aunque "con los límites del arrepentimiento y la delación".



Preguntado si Sortu comparte estas "líneas" expresadas por el documento, Rodríguez ha afirmado que "esas exigencias" forman parte "del relato de vencedores y vencidos", algo que "lejos de favorecer una solución justa y duradera" la "impide" y "podría incluso sentar las bases de futuros conflictos", ha dicho.



Ha subrayado que "no le parece razonable plantear esas exigencias a un colectivo que se ha manifestado en innumerables ocasiones favorable a un solución".



Rodríguez ha opinado que la "actitud constructiva, la generosidad y la altura de miras" de los presos de la banda terrorista "contrasta" con la postura de los Estados español y francés y "deja claro quien está por la paz y las soluciones y quien no"



En este sentido, ha hecho un llamamiento a los gobiernos español y francés a "no obstaculizar" la decisión del EPPK y a adoptar una postura "constructiva favorable a un proceso de paz".



Asimismo ha instado a los agentes jurídicos, sociales y sindicales a que "protejan e impulsen ese debate" y ha apelado a la movilización popular.



Ha explicado que el documento, que la dirección del EPPK ha enviado a las cárceles para que se debata entre los 350 presos de ETA, "concreta" la decisión de este colectivo adoptada en 2013 "de hacer uso de las vías legales para facilitar las excarcelaciones".



Rodríguez ha concluido que los objetivos de la propuesta son "por un lado contribuir a vaciar las cárceles y por otro a la puesta en marcha de un proceso soberanista" .