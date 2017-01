La sorpresa de un militar sevillano a su hija revoluciona las redes sociales

Posiblemente Paloma se había hecho a la idea de celebrar su cumpleaños sin su padre, militar del Ejército del Aire que ha pasado siete meses en misiones durante el año pasado. Pero Jesús Larios quiso hacer especial el cumpleaños de su hija y ha convertido la sorpresa en un vídeo viral que lleva más de 5.200.000 reproducciones en Facebook.

El militar había dicho a Paloma, que vive con su familia en Morón de la Frontera, que no podría acudir a la celebración el día 26 de enero y le pidió que le guardara un trozo de tarta, según recoge Verne. Jesús larios había llegado esa misma mañana a la base del Ejército del Aire en la localidad y tenía todo preparado junto a a su mujer, a la que saluda durante apenas unos segundos antes de esconderse en una gigantesca caja de cartón. Mientras, su hija Paloma juega con otros niños en otra sala.

Cuando está todo listo, la madre llama a la niña que se emociona al ver la caja tan grande y empieza a abrirla con mucha ilusión, animada por sus amigos. La reacción de la pequeña es abalanzarse sobre él y abrazarle. “El mejor regalo has sido tú”, le decía la pequeña a Larios, a quien no soltaba del cuello, según su propio relato, recogido por la web de ‘El País’. El militar no volverá a partir de misión hasta julio, por lo que quiere aprovechar todo este tiempo para estar con su familia.