Los sindicatos insisten en que existen fórmulas alternativas a Rajoy

Los sindicatos exigen a los grupos políticos llegar a acuerdos para evitar la celebración de nuevas elecciones e instan al Parlamento a revalorizar los salarios públicos, las pensiones y el salario mínimo interprofesional. Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras, y Josep María Álvarez, líder de UGT, han comparecido en rueda de prensa tras la reunión de ambas delegaciones para valorar la situación política, analizar las prioridades del movimiento sindical y criticar la situación de “parálisis” e “incertidumbre política”. Ambos rechazan la hipótesis de unas terceras elecciones puesto que consideran que supondría un fracaso de la acción política “con el consiguiente descrédito ante la ciudadanía”. Además, insisten en que existen “fórmulas alternativas” al Gobierno del PP aunque han evitado referirse a ellas. “No nos corresponde a nosotros porque perderíamos autonomía de futuro y por lo tanto es una posición abierta al conjunto de las fuerzas políticas”, ha defendido Álvarez.

“La aritmética parlamentaria da juegos muy diversos. Los partidos políticos tienen que aprender a tratar y a dialogar en un escenario que es bien distinto al de hace apenas dos años”, ha explicado Toxo. CCOO y UGT sostienen que “este país debe acostumbrarse a ser gobernado desde el diálogo, la negociación y el acuerdo”. No descartan solicitar una reunión con el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy para exigir la toma de iniciativas y modificaciones en salarios y pensiones de manera inmediata. “Sería razonable que el Parlamento obligue a hacerlo, antes de que se disuelvan las Cortes en caso de que no se forme Gobierno y se convoquen nuevas elecciones”, ha añadido el líder de UGT. En concreto, las organizaciones sindicales creen que el SMI debería situarse el próximo en 800 euros frente a los 655 actuales. “Es necesario que los salarios empiecen a crecer y lo hagan de forma real. La productividad está creciendo pero no hay reparto entre empresas y trabajadores. Las empresas se están apropiando de este aumento de la productividad”, ha denunciado Toxo.

Por otro lado, se han mostrado descontentos con la “actitud irresponsable” de las formaciones políticas que, según ellos, pretenden esperar a la celebración de las elecciones gallegas y vascas para tratar de llegar a acuerdos. “Es absolutamente irresponsable. Que de manera tácita los partidos se pongan de acuerdo a que pasen las elecciones gallegas y vascas es absolutamente irresponsable. España no puede permitirse un mes sin contactos ni diálogo. No puede permanecer más mes con un Gobierno en funciones que no tiene capacidad para dar soluciones a los problemas de la gente. No se deberían desechar otras fórmulas para alcanzar un Gobierno que de soluciones”, ha lamentado Toxo. Por eso, ambas organizaciones sindicales urgen a los partidos a buscar soluciones y plantean la necesidad de poner en marcha varias iniciativas: la derogación de las dos reformas laborales, revertir las políticas de recortes, la puesta en marcha de una reforma fiscal y un plan de choque para el empleo. Toxo y Álvarez también han anunciado la convocatoria de movilizaciones para los próximos meses. El día 20 de septiembre contra el TTIP y el 7 de octubre por el Día Internacional del Trabajo Decente. “También haremos una ronda de asambleas conjuntas en toda las comunidades autónomas del país”, han añadido.

CCOO y UGT también se han referido al modelo territorial y creen que hay que “superar” el “agotamiento del modelo autonómico”. Para ello proponen una reforma constitucional con el objetivo de avanzar hacia un modelo federal. “España tiene que avanzar en sentido federal pero no de manera unilateral. El cauce es la constitución de un nuevo encaje territorial. Hay que buscar soluciones políticas”, ha manifestado el líder de CCOO.