Un sindicato policial lleva ante los tribunales al Ministerio del Interior

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio del Interior para que se inste al Consejo de Policía a convocar un pleno extraordinario para revisar la jornada laboral, que, a su juicio, no puede aplicarse por falta de efectivos.



En un comunicado, el SUP recuerda que el pasado 30 de noviembre presentó una declaración de conflicto colectivo por "no respetarse los derechos de los miembros de la Policía Nacional al aprobarse normas e instrucciones que suponen graves retrocesos en materia de derechos adquiridos".



Concretamente, el sindicato protestaba ante la implementación de una jornada laboral en 2015 que no podía cumplirse debido al déficit de plantilla y por ello solicitaba la convocatoria de un pleno del Consejo de Policía que gestionase la situación.



Pero "a pesar del tiempo transcurrido y de las reiteradas solicitudes", el pleno todavía no ha sido convocado, razón por la que el SUP acude a la Justicia para que medie al respecto.



Según el sindicato, el nuevo equipo directivo al frente del Ministerio no ha paliado la situación que se viene sucediendo desde hace meses y le acusa de incumplir la Ley de Régimen de Personal de la Policía Nacional que establece que el Consejo de Policía debe mediar y conciliar en los conflictos colectivos.



De hecho, el sindicato no acudió a la reunión que el director general de la Policía, Germán López Iglesias, había convocado el pasado 20 de diciembre y hoy ha dejado claro en un comunicado que valorará la asistencia a las reuniones que convoque la Administración "en función de la trascendencia de los asuntos que en ellas se traten".