Seseña decreta jornada de luto por el asesinato de una mujer

El Ayuntamiento de Seseña ha decretado para este lunes un día de luto oficial y un minuto de silencio por el fallecimiento de una mujer cuyo cadáver fue hallado este martes con signos de violencia en su vivienda de la urbanización El Quiñón, en la citada localidad toledana.



Con estas dos medidas, el Ayuntamiento pretende expresar su "consternación y repulsa contra cualquier manifestación de violencia", según ha detallado el alcalde del municipio, Carlos Velázquez, quien ha reiterado que, en el caso de que finalmente se confirme que se trata de un caso de violencia machista, el consistorio adoptará otras iniciativas.



Durante la jornada de luto oficial las banderas permanecerán a media asta en los edificios municipales y el minuto de silencio se desarrollará en la puerta de la casa consistorial a las doce del mediodía.



El alcalde de Seseña ha expresado su solidaridad a los familiares de la víctima y ha lamentado que este suceso haya "ensombrecido" el ambiente en la localidad y, concretamente en la urbanización de El Quiñón, donde vive fundamentalmente gente joven "y reina la convivencia".

"Apunta" a un caso de violencia de género



Por su parte, el delegado del Gobierno, José Julián Gregorio, ha indicado que la muerte de esta mujer apunta a un caso de violencia de género, pero "no se puede aseverar porque hay que esperar a las pruebas forenses y a la autopsia" que se está realizando a la víctima.



Sobre el detenido ha precisado que se encuentra en las dependencias de la Guardia Civil de Illescas (Toledo) y que la autopsia se está llevando a cabo en el Instituto Anatómico Forense de Toledo.



Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha han indicado que "no hay novedad judicial" respecto al detenido, que no ha pasado a disposición judicial ni está previsto que lo haga en las próximas horas.