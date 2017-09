Colau facilitará el voto, aunque no será en locales municipales

El secretario del Ayuntamiento de Barcelona ha dictaminado hoy que la alcaldesa Ada Colau debe acatar la providencia del Tribunal Constitucional y no debe colaborar en el referéndum del 1-O cediendo colegios electorales porque, de lo contrario, puede tener consecuencias penales.

En un informe de 15 páginas, el secretario general del consistorio declina así que el Ayuntamiento pueda acceder a las peticiones de la Generalitat de ceder locales para la celebración del referéndum independentista, suspendido por el Tribunal Constitucional.

Mientras se conocía el dictamen del secretario general, Ada Colau informaba de un acuerdo con la Generalitat. "Se podrá participar" decía en un tuit la alcaldesa. Sin embargo, el segundo teniente de alcalde, socialista, confirmaba que tal acuerdo "no se ha tomado dentro del gobierno de la ciudad y no se ha debatido", y ha subrayado que el ayuntamiento no incumplirá la legalidad y hará caso del informe del secretario general del consistorio.



"Hemos hecho lo que dijimos que haríamos: no poner en riesgo ni a la institución ni a los trabajadores públicos", En consecuencia, parece que los locales habilitados seran de la Generalitat que no del Ayuntamiento.