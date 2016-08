Santamaría confía en que el PP y Ciudadanos cierren un acuerdo en las próximas horas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, confía en que en las próximas horas se pueda cerrar un acuerdo de investidura entre el PP y Ciudadanos con el que apelar a la responsabilidad del PSOE para que permita que España cuente con un nuevo Ejecutivo.



Sáenz de Santamaría se ha referido a las negociaciones entre el Partido Popular y el de Albert Rivera en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros y en la que ha subrayado que un pacto con Ciudadanos y con Coalición Canaria permitiría una mayoría de 170 escaños.



Pero consciente de que no son suficientes para que Mariano Rajoy pueda ser investido de nuevo presidente la próxima semana, ha apelado a la responsabilidad del PSOE y de su líder, Pedro Sánchez, para que al menos se abstengan once de sus diputados.



"Pido al PSOE, al señor Sánchez, a su partido, que sean muy conscientes de lo que demandan las circunstancias y el momento en que vivimos", ha añadido antes de subrayar en varias ocasiones que "España necesita un Gobierno" y los partidos deben evitar que los españoles acudan de nuevo a las urnas.



De ahí que haya asegurado que el Ejecutivo no trabaja con la hipótesis de unos terceros comicios que serían "inexplicables" y que harían daño al sistema.



Por eso cree que, en vez de que el PSOE se plantee algunos cambios legales para impedir que haya elecciones el 25 de diciembre, lo que debería hacer es todo lo posible por impedir que haya que convocar esa cita electoral.



Ante la hipótesis de que Sánchez prevea intentar una alternativa si fracasa la investidura de Rajoy, ha señalado que se trata de una cuestión que deberá explicar el líder socialista.



Sáenz de Santamaría ha recalcado que el acuerdo hay que trabajarlo, porque no es algo "que se nos regale" y ha asegurado que los líderes del PP y Ciudadanos siguen muy de cerca el desarrollo de las negociaciones.



"Llevan el monitoreo. Están enterados de en qué se avanza y dónde hay más complejidad. Están en contacto y lo seguirán estando", ha añadido.



Tras considerar que PP y Ciudadanos ya llevan recorrido buena parte del camino que debe desembocar en un acuerdo, ha explicado que una vez que éste se consiga Rajoy pretende llamar a Sánchez, al que ha afeado que no haya querido hablar con el presidente en funciones para comentar, por ejemplo, la fecha del debate de investidura.



Respecto a este debate de la próxima semana, ha avanzado que Rajoy hará un discurso muy coherente con los planteamientos que lleva defendiendo desde las elecciones del 20 de diciembre.



Insistirá en que es necesario un Ejecutivo para afrontar los retos del país y expondrá un programa político en el que se incluirán los acuerdos a los que se llegue con otros partidos.



Una de las ideas claves será la necesidad de mantener la recuperación económica. "No la podemos arriesgar y es un elemento clave que hay que afianzar. Esto hay que ponerlo en valor, porque, si no, se pone en riesgo", ha señalado.



"Vamos al debate de investidura con ánimo de seguir trabajando para lograrlo. No queremos terceras elecciones. No hay que devolverles la papeleta a los ciudadanos", ha añadido.