La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Saénz de Santamaría, ha advertido este viernes al PSOE de que "hace falta un Gobierno con urgencia" porque no formarlo "tiene un coste" que los españoles pueden empezar a pagar "de su bolsillo" al ser "absolutamente ilegal" presentar un nuevo presupuesto.



La vicepresidenta en funciones ha hecho esta advertencia en rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, pocas horas antes de que se celebre en el Congreso la segunda votación de la investidura del líder del PP y jefe de Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que no cuenta con los votos necesarios para ser elegido.



Sáenz de Santamaría ha afirmado que "sería absolutamente ilegal e inconstitucional" que un Gobierno en funciones presentase un proyecto de presupuestos, ya que "está prohibido expresamente", y ha recordado que catorce millones de personas reciben alguna prestación relacionada con esta ley.



El 30 de septiembre acaba el plazo para que el proyecto entre en las Cortes y pueda estar en vigor el año próximo, y, en caso contrario, se entraría en "una dinámica complicada", ha alertado.



Así, el 1 de enero se prorrogarían automáticamente los presupuestos de 2016, que, como ha recordado, ya fueron aprobados con críticas de los socialistas porque supuestamente este año habría un nuevo Gobierno.



Ha asegurado no obstante que, "hasta donde pueda, el Gobierno en funciones va a mantener la tranquilidad" de los españoles afectados por la ley de presupuestos, pero "siempre alguien va a salir perjudicado", ya que hay cuestiones que no se pueden prorrogar.



En concreto, ha recordado que hay partidas que necesitan expresamente una nueva ley presupuestaria, y prestaciones como las pensiones o la oferta de empleo público, quedarían igual que en 2016.



Durante estos ocho meses en funciones, el Gobierno ha podido solventar algunas cuestiones de urgencia, como la publicidad de la nueva campaña y el teléfono contra el acoso escolar, pero otras iniciativas, como el plan de vivienda, no se han podido aprobar, ha recordado.



Tampoco puede un Gobierno en funciones presentar reformas, ni trasponer directivas comunitarias, ha enfatizado.



Preguntada por distintas fórmulas para que un Gobierno en funciones o el Parlamento puedan abordar todas estas iniciativas, ha señalado que "hay una manera de evitar cualquier tipo de preocupación: que haya un Gobierno y aprobar unos presupuestos".



"Entre otros muchos motivos, pero, sobre todo, porque estamos afectando a la vida diaria de muchos españoles, España necesita un Gobierno ya", ha recalcado la vicepresidenta, para quien no se puede "malograr" la recuperación económica por la inestabilidad política.



"España no se puede permitir estar ocho meses en funciones", ha insistido.



En cuanto al techo de gasto, primer paso para aprobar unos presupuestos, y para que las autonomías elaboren los suyos, ha recalcado que "no tendría efecto", ya que no servirían para elaborar la ley.