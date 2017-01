Sanidad retira del mercado un líquido que desinfecta y limpia las lentillas

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado hoy de la retirada del mercado de todos los lotes de un líquido de limpieza y desinfección de lentes de contacto, el EasySept Hydro Plus, código de formulación BL-3100-EZS05, porque puede afectar a la salud de los ojos.



En una nota en su web, la Aemps señala que, de acuerdo a la información facilitada por la empresa Bausch & Lomb, a la que pertenece el producto, las pruebas internas han mostrado que, en el transcurso de los 35 usos recomendados del estuche, en ocasiones se detectaba peróxido residual en éste, que estaba por encima de las notificaciones.



La Aemps, dependiente del Ministerio de Sanidad, subraya que si el peróxido residual está por encima de las especificaciones "el usuario del producto podría experimentar síntomas temporales en los ojos como ardor, quemazón, irritación, ojo rojo y en circunstancias excepcionales otras consecuencias más serias para la salud".



Según la notificación de la Agencia, la empresa ha enviado una nota de aviso para informar del problema detectado y de la retirada a los distribuidores y a los centros y establecimientos que disponen del producto, en la que se incluye las recomendaciones y acciones a seguir para proceder a su retirada.



Además, la empresa ha declarado a la Aemps que no ha recibido reclamaciones o incidentes relacionados con este problema en España.



Sanidad ha recomendado a los pacientes que tengan esta solución de limpieza y desinfección de lentillas que dejen de utilizarla y la desechen.



A los distribuidores y establecimientos de venta que dispongan de este producto, les insta a retirarlo de la venta y devolverlo a la empresa que se la suministró.



Y a los profesionales sanitarios les pide que si tienen alguna unidad no la entreguen a pacientes y la devuelvan a la empresa suministradora, y que si ya la han entregado a alguno de ellos, comparta esta información para que lo dejen de utilizar y se deshagan de él.