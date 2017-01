Sanidad da marcha atrás: "No se subirá el copago a los pensionistas con rentas altas"

Sanidad da marcha atrás y dice ahora que no subirá el copago farmacéutico a los jubilados que cobran pensiones más altas. La nueva ministra del ramo, Dolors Montserrat, se ha visto obligada a desmentir sus propias palabras hasta en dos ocasiones tras el revuelo que provocó su intervención en una entrevista radiofónica este lunes por la mañana, en la que afirmaba que elevaría el copago.

Montserrat intentó anoche zanjar la controversia en los 140 caracteres que permite Twitter. "No es cierto que se vaya a subir el copago farmacéutico a los pensionistas con ingresos de más de 18.000 euros". Así, sin más explicaciones, se expresó la titular de Sanidad en un breve mensaje en la red social del pajarito. Como era de esperar, la rectificación fue criticada por muchos usuarios de Twitter.

Los matices y las rectificaciones no han quedado ahí y este martes, en una entrevista en TVE, la ministra de Sanidad ha querido lanzar un mensaje de calma a todos los jubilados y ha dejado claro que en la agenda del Partido Popular no está previsto el incremento del copago farmacéutico. "No alarmemos a los pensionistas y por eso quiero tranquilizarles", ha insistido Montserrat.



Sin embargo, la ministra ha vuelto a sembrar el desconcierto al afirmar que está dispuesta a estudiar y a escuchar a los expertos de dentro y fuera del Ministerio, además de a los grupos parlamentarios y con el resultado del informe, que aun no se ha empezado a elaborar, "decidiremos" en función del consenso.

La ministra aseguró el lunes por la mañana, en declaraciones a RNE-Ràdio 4, que habría que "ajustar" el copago farmacéutico para los pensionistas que cobran pensiones más altas, en un tramo de renta que va de los 18.000 a los 100.000 euros.

"Quien más tiene debería pagar más", dijo la ministra, aunque sin precisar si los que cobran menos deberán abonar hasta los actuales 13 euros al mes o menos ni tampoco qué cantidad y a partir de qué renta deberá hacerlo el resto. Según la titular de Sanidad en la citada entrevista, no puede ser que "una persona que cobra 18.001 euros pague lo mismo que otra que cobre 100.000 euros".

Actualmente, los pensionistas que perciben menos de 18.000 euros al año tienen un límite de copago de 8 euros mensuales, mientras que los que cuentan con rentas anuales de más de 18.000 y hasta 100.000 euros tienen un tope de 18 euros. Los que superan los 100.000 es de 62 euros al mes.

La metedura de pata de la ministra ha puesto al descubierto su inexperiencia en el cargo o la falta de conocimiento sobre un asunto que afecta a miles de ciudadanos en España. Su torpeza no se ha librado de las críticas. El anuncio sobre el copago farmacéutico generó muchas críticas por parte de partidos como el PSOE, sindicatos y gobiernos regionales como el andaluz.

Por su parte, el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha dejado claro a la ministra que "están en contra del copago farmacéutico, creemos que el Estado se lo tendría que replantear y que acabar con este sistema".



El presidente del CSIF ha rechazado que la sanidad se pague dos veces, con los impuestos y con el copago farmacéutico, y ha precisado que la ministra les ha manifestado que este asunto se estudiará con las comunidades autónomas.