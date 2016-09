Sánchez utiliza la campaña gallega para convencer a Podemos y Ciudadanos

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reiterado hoy su llamamiento a Ciudadanos y Podemos para sopesar un gobierno alternativo al de Mariano Rajoy y ha fijado los principales objetivos del mismo en la lucha contra la desigualdad, la creación de empleo digno y el combate contra la corrupción.



"Tres partidos y la posibilidad de hacer un gobierno con tres causas", ha concretado Sánchez, que le ha pedido tanto a Pablo Iglesias, de la formación morada, como a Albert Rivera, líder de la naranja, "que lo piensen bien" y tomen la decisión correcta.



Estas tres fuerzas "suman", ha recordado, y tienen ante sí la ocasión de "desterrar" al PP, de enviarlo a la oposición, por lo que es "importante que asuman sus responsabilidades" y olviden los "vetos cruzados" con los que bloquean "el cambio político en este país".



Sánchez, además, sin postularse, se ha mantenido en su "no" a Mariano Rajoy, pues lo ve incapaz de encabezar el "gobierno limpio, social, dialogante y creíble", el que quiere para España.



El líder socialista ha negado que el problema sea una cuestión personal suya y ha asegurado que el "adversario" del PSOE "no tiene nombres ni apellidos", sino que son las políticas que aumentan la desigualdad y limitan el empleo.



"Por eso votamos que no a la investidura de Mariano Rajoy", ha remarcado Sánchez, que ha cargado la responsabilidad de ser incapaz de "articular una mayoría que le permita gobernar" en el actual jefe del Ejecutivo en funciones.



Sánchez ha declarado que el PSOE ejerció su responsabilidad al "reconocer que el PP había ganado las elecciones" y al no interferir en sus negociaciones, con posterioridad fallidas, para formar gobierno, pero ha afirmado que "la responsabilidad del Partido Socialista está con sus votantes" y que jamás apoyarán aquello que quieren cambiar.



"En democracia, lo habitual es no haber otorgado la mayoría absoluta a un gobierno", ha remarcado, y ha puesto como ejemplo los mandatos de José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero.

"Feijóo, un mal recuerdo"

Sánchez ha afirmado que hoy solo quedan cinco días de campaña y se produzca "el cambio en Galicia y Feijóo sea un mal recuerdo", durante un mitin en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).



Sánchez, que ha asegurado que su partido es la mejor alternativa a un nuevo gobierno de Alberto Núñez Feijóo frente a la Xunta, ha respaldado a su candidato en Galicia, Xoaquín Fernández Leiceaga, en un mitin celebrado en la céntrica Praza da Ravella.



Durante el acto electoral, que ha congregado a casi medio millar de asistentes y que ha tenido la particularidad de coincidir en hora con otro acto del PP celebrado a apenas una manzana de ese lugar, ha hecho hincapié en que quedan solo cinco días de campaña, "cinco días para que se produzca el cambio en Galicia y Feijóo sea un mal recuerdo", gracias al cambio que, ha dicho, encabezará el PSdeG.



Cuanto más arrecia la crítica de la derecha "política, mediática y económica", ha advertido, "más claro queda" que el PSOE es la verdadera alternativa al PP y no una opción política similar, como tratan de hacer ver "los nuevos" partidos.



"Somos el partido del sí", ha clamado Sánchez contra aquellos que tratan de instalarlo en el "no": el sí a los empleos con derechos, a la igualdad, y a la regeneración democrática.



Ha recordado asimismo a algunas figuras de la historia de su partido y ha reivindicado su legado, al citar a líderes como José Luis Rodríguez Zapatero o Indalecio Prieto, además de a Ernest Lluch, asesinado por ETA y a quien ayer homenajeó en su visita a San Sebastián.



A este orgullo de partido, Sánchez ha enfrentado la campaña del PP en estas elecciones gallegas y se ha preguntado "dónde están la gaviota y el logo" en los carteles de los populares, de quien, no obstante, ha señalado que "hacen lo mismo en Galicia y España" y que "decir Feijóo es decir Rajoy".



Sobre el resto de partidos que concurren a los comicios autonómicos, el líder socialista los ha definido como una "suma de decepciones" que hacen que "solo el Partido Socialista pueda garantizar el que Galicia salga de la parálisis" en la que se ha instalado después de ocho años de gobierno de Núñez Feijóo.



"Nosotros abrimos lo que el PP cierra donde gobierna", le ha dicho Sánchez a un público entregado, al que le ha puesto como ejemplo de la gestión popular el descenso del número de camas en hospitales públicos, el copago farmacéutico aplicado a los pensionistas o el recorte hecho por Mariano Rajoy a la "hucha de las pensiones".



El secretario general del PSOE ha concluido su intervención con un alegato: "durante esta última semana que queda, sentid los colores del Partido Socialista, porque estoy convencido de que Xoaquín será el próximo presidente de la Xunta".



Previamente, Fernández Leiceaga ha expuesto su programa a los asistentes, centrado en construir "una Galicia más grande" y que "mire más lejos", guiada por tres principios: el progreso, la igualdad y la equidad.



Leiceaga también ha criticado que el mensaje de "o el PP o el populismo y el caos" que los populares intentan transmitir ofrece una "imagen falsa" de la realidad y que ni así "van a conseguir borrar el socialismo del mapa político de España".



Por ello, ha apelado a "todos aquellos que se sienten progresistas" y que, en su momento, pudieran haber apoyado otras opciones políticas, a que se sumen al proyecto socialista y consigan traer de verdad una renovación al panorama gallego.



Además del candidato a la Xunta del PSdeG, en el acto también han intervenido el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y el número tres de la lista del partido en esta provincia, Julio Torrado.