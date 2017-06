Sánchez termina de diseñar un PSOE a su medida

Día de estrenos en Ferraz, donde se han reunido por primera vez los 49 miembros de la Ejecutiva Federal para diseñar, entre otras asuntos, los cambios que se llevarán a cabo en el Grupo Parlamentario. Y también en Congreso y Senado, Sánchez ha impuesto su criterio.

Margarita Robles, diputada independiente, será la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. La magistrada, que cuenta con una dilatada experiencia y ha sido pionera en diversos ámbitos del mundo de la judicatura, fue una de las diputadas del ‘no’ que se mantuvo fiel a Sánchez tras su dimisión tanto al frente del PSOE como al dejar su cargo de diputado.

Robles tiene el aval del ‘sanchismo’ pero los diputados críticos no la ven con los mismos ojos. La diputada, que fue número dos en la lista por Madrid, ha sido uno de los azotes de la Gestora durante la larga travesía de Sánchez hasta su vuelta a Ferraz y, de facto, ha sido uno de los altavoces del ‘sanchismo’ desde las instituciones. Precisamente, una de las polémicas que estalló durante el mandato de la Gestora fue la filtración de una grabación en la que el secretario general del grupo, Miguel Ángel Heredia, la llamaba "hijaputa” y criticaba que no formara parte del partido.

Ese es, precisamente, uno de los aspectos que afean algunos socialistas no afiliados con Sánchez para un puesto como la portavocía, que “no solo consiste en poner voz y cara”, advierten. Se trata de un puesto que requiere “mano izquierda” y prefieren, dicen, a “alguien del partido” que conozca bien la organización, las estructuras y las personas. Desde la Ejecutiva defienden el nombramiento. "Es una persona con una trayectoria profesional dilatada y con mucho prestigio”, ha defendido Óscar Puente, el portavoz de la nueva directiva socialista, que se estrenaba en una rueda de prensa de unos 50 minutos en Ferraz.

“Margarita tiene solvencia y buena capacidad de comunicación”, “autoridad moral y un enorme compromiso con la justicia con mayúsculas”. También ha defendido que no afectará que Robles tenga una falta de legitimidad dentro del grupo, dado que ella no siguió la disciplina de voto en la abstención a Rajoy. “La circunstancia en la que se produjo la rotura era claramente excepcional”, ha zanjado Puente. Además, “si algo ha puesto de manifiesto el partido es que no estaba de acuerdo con la abstención. Hay que quitarle gravedad a esa rotura” de la disciplina, ha insistido el miembro de la nueva Ejecutiva de Sánchez, otro de sus fieles.

Adriana Lastra, además de vicesecretaria general en el partido, también tendrá un peso importante en el Congreso de los Diputados, donde será portavoz adjunta. Ambas estarán apuntaladas por secretario general del grupo, cargo que ocupará el diputado madrileño Rafael Simancas, que se posicionó a favor de Patxi López en las primarias, lo que se puede interpretar como una muestra de integración. Meritxell Batet e Isabel Rodríguez repetirán como adjuntas a la secretaría general y se estrenan Pere Joan Pons y Felipe Sicilia, de la federación andaluza.

En el Senado, Sánchez también ha elegido a un socialista cercano, Ander Gil, senador por Burgos, que sustituye a Vicente Álvarez Areces. María Luisa Carcedo, que también ocupa un puesto en la Ejecutiva de Sánchez, será la secretaria general, y la senadora por Huesca (no alineada con el ‘sanchismo’) Begoña Nasarre y el andaluz Paco Menacho, serán secretarios generales adjuntos.

La Ejecutiva, autodefinida como “municipalista” por la gran cantidad de alcaldes con la que cuenta, defiende también la nueva configuración de los miembros del Comité Federal, órgano en el que no aparecen personalidades como ex vicesecretarios generales del partido. “La norma no escrita se ha roto, pero estamos en un nuevo tiempo en el que el Comité Federal quiere responder a la nueva lógica del partido, que represente más a los militantes”, ha dicho puente, que ha defendido que “el cambio está en que los militantes elegirán un tercio”, según acordó el Congreso Federal y hay que terminar de perfilar, según ha asegurado Puente. Además, Puente se ha mostrado duro con la postura de esos cargos. “Esos referentes del partido tienen otros cauces para expresarse y el Comité Federal no suelen hacerlo mucho”, ha criticado Puente.

Las prioridades del nuevo PSOE

Sánchez aún está en espera de tener una conversación con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de quien espera una llamada, según ha confirmado el portavoz de la Ejecutiva, para tratar asuntos “de suma importancia”. “Ese encuentro es necesario", ha dicho Puente. Además, ha insistido en que Pedro Sánchez “no necesita que nadie le llame a la moderación”, en referencia a las palabras de esta mañana del presidente del Gobierno.

El portavoz ha abundado en la idea de la creación de una “mesa de coordinación” en la que pretenden sentar a Podemos y Ciudadanos. “Vamos a trabajar mucho para que se levanten los vetos”, ha dicho Puente, que confía en poder llevar adelante esta iniciativa que capitaneará Margarita Robles. “Es posible el entendimiento en muchos de esos aspectos, sobre todo de regeneración”, ha destacado.

No intervención en los procesos regionales

Los próximos retos para el PSOE son los congresos regionales, donde se espera que puedan reabrirse viejas heridas. Sin embargo, desde la Ejecutiva de Sánchez aseguran que no intervendrán ni van “a debilitar ninguna posición institucional”. “No está ni en el ánimo ni en la acción” de la nueva dirección tomar ninguna postura en ese sentido, ha dicho Puente. “Cosa distinta es que en los procesos orgánicos surjan otros candidatos. No vamos a cercenarlas ni a impedir que se presenten”, ha asegurado, en referencia a los procesos que se pueden abrir en comunidades donde presidentes de gobiernos autonómicos podrían perder su cargo en el partido.

Aun así, para Puente, en caso de que estos presidentes autonómicos no consigan repetir en su cargo en los partidos no tendrá implicaciones. “Una cosa es el liderazgo del partido, que responde a unas dinámicas determinadas, y otra las institucionales”, ha separado el portavoz. “Son las bases las que tienen la voz”, ha insistido.