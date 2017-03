Sánchez responde a la Gestora que él no es el responsable de su ‘crowdfunding’

Pedro Sánchez se resiste a dar sus cuentas al PSOE hasta que no sea precandidato oficial a unas primarias que, por el momento, no se han convocado. Es el argumento que utiliza el ex secretario general del partido para no facilitar la información sobre la recaudación de fondos para su precampaña, tal y como explica en un texto de respuesta a un burofax que le envió la Gestora y que ha publicado en su cuenta de Twitter.

Hace un par de días, la Gestora envió un bruofax al ex secretario general del PSOE para comunicarle que su forma de financiarse durante la precampaña no es legal y que debe atenerse al método de cuentas bancarias compartidas que ha establecido para los tres candidatos oficiosos a las primarias para liderar el partido. Sánchez ha respondido a a Grregorio Martínez, el gerente del PSOE que firmaba el burofax, que él no tiene nada que ver con el ‘crowdfunding’ y que es una asociación sin ánimo de lucro de la que él no forma parte la que está gestionando estas microdonaciones.

"Tiene personalidad jurídica y su propia estructura y órganos decisorios, por lo que debo darles traslado de tu burofax para cuanto a esta asociación pueda afectar en lo referido al cumplimiento de obligaciones legales y lo establecido en los estatutos", explica Sánchez en el documento difundido.

Además, el exlíder socialista manifiesta "su disposición a la colaboración" pero, eso sí, una vez haya convocatoria oficial de las elecciones internas. "Tan pronto como se convoque el proceso de primarias y puedan entrar en vigor las normas internas y se me confirme mi condición de precandidato, no dudes que mi equipo y yo personalmente, estaremos a lo que estas establezcan", con lo que cierra cualquier posibilidad de prestar ningún dato hasta que haya una convocatoria oficial.

De hecho, Sánchez continúa tirando de su talante dialogador y emplaza al responsable de las cuentas de la Gestora a una reunión para "tratar estas cuestiones y responder a las preguntas que tenemos sobre el sistema propuesto".

La dirección interina del PSOE ya había hecho llegar a Sánchez su intención de que todos los precandidatos utilicen las cuentas del partido, pero el equipo del ex secretario general se había negado a acabar con el sistema de microdonaciones. La Gestora, mediante la comunicación vía burofax, recordó que "solo existe una forma de financiación posible, legal y transparente, que es la establecida por la gestora mediante cuentas de titularidad compartida".

Esta comunicación se produjo después de que representantes de los tres precandidatos no oficiales a las primarias socialistas recibieran una carta en la que la Gestora proponía el uso de cuentas con titulares compartidos para asegurar la transparencia. "Es para que todos los candidatos cumplan la ley y sean transparentes", señalaron fuentes citadas por EFE.