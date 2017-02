Sánchez se refugia en la izquierda para las primarias y propone una alianza con Podemos

"No proponemos un giro a la izquierda sino que el PSOE vuelva a ser el partido de izquierdas de este país". Así ha presentado el que fue secretario general de los socialistas Pedro Sánchez su programa para ganar las primarias del próximo mes de mayo. Un auténtico giro a la izquierda y la consumación de la aproximación de muchos de los planteamientos de Podemos, con quien propone -sin nombrarlo- alcanzar una Alianza Progresista, una suerte de Frente Popular para echar a la derecha del Gobierno y que fue el que precisamente le echó a él de Ferraz el 1 de octubre.

Arropado por los "diputados del no" y flanqueado por rostros conocidos del partido, como la exministra Cristina Narbona, Pedro Sánchez se ha crecido ante un auditorio repleto y con audiencia en los pasillos del Círculo de Bellas Artes, donde las previsiones de aforo se han quedado cortas y la fila para entrar al acto llenaba la acera de la calle Alcalá hasta casi la Puerta del Sol.

El exdirigente del PSOE se ha colocado en el centro de lo que considera un movimiento de regeneración de la izquierda. "Creo saber lo que necesita la izquierda para renacer y hacer oposición a la política de la derecha", ha dicho ante un auditorio entregado a la vez que insistía en la importancia de su persona liderando el proyecto. "Abriremos un debate de propuestas, ideas, proyectos y no solo de personas. No sólo de personas aunque discrepo de aquellos que dicen que una cosa es el qué y otra el quién. La política nace de las personas", ha sentenciado.

Además, reivindica su fórmula como la solución para la socialdemocracia y, con términos de otro siglo, se plantea un enemigo claro. "Nuestro adversario político es el neoliberalismo, el conservadurismo y el capitalismo que encarna en nuestro país el PP", ha dicho el exlíder socialista.

Sánchez ha estado 'calentando' con varios actos durante las últimas semanas -este mismo fin de semana en Valladolid- y ha elegido Madrid para su puesta de largo, con un programa con el que echa el resto. "Por fin nos hemos atrevido a dar el giro, nos ha costado 40 años, pero aquí está", decía a Estrella Digital uno de los colaboradores más cercanos de Sánchez una vez se han bajado del escenario para seguir arropando a su líder.

Alianza progresista

El ex secretario general se ha recreado en una fórmula que ya le resultó peligrosa en el pasado, pero que posiblemente pueda darle mucho apoyo entre determinados grupos de militantes: alcanzar pactos con otras fuerzas de izquierdas y los sindicatos con el PSOE como fuerza impulsora del movimiento. Propone una "alianza de fuerzas progresistas que ponga fin al austericidio", ha dicho un seguro Pedro Sánchez ante unos militantes que le interrumpían para gritar de vez en cuando "no es no".

"Necesitamos el concurso de otras fuerzas para poner fin los gobiernos de la derecha y tener un gobierno progresista. Decimos no a Rajoy porque decimos sí a ser la fuerza vertebradora del cambio en este país", una idea que ya defendió tras las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 y 16 de junio de 2016.

Además, en el programa de primarias, titulado "Por una nueva socialdemocracia", pone blanco sobre negro cuál será su estrategia con Podemos dentro de ese 'frente popular'. El texto propone "no entrar en colisiones frontales y sistémicas con otras formaciones de la izquierda ni mimetizarse con ellas", ya que, explica se trata de "dos universos" que no comparten valores, discursos y estrategias.

Federalismo

Otro de los aspectos controvertidos al que pretende dar solución en este nuevo programa es Cataluña. Sánchez propone una reforma de la constitución que consolide el estado federal, que "debe perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado", según cita el texto presentado este lunes en Madrid.

"Hay que responder con argumentos y no con amenazas", ha dicho Sánchez en su discurso, para crear "un modelo territorial que culmine el estado federal, que refuerce tambén la capacidad de autogobierno y que afine el carácter plurinacional del estado español", ha sentenciado.

Importancia de la militancia

Sánchez ha presentado su proyecto como el que dará voz a la militancia, lo que supondrá una "reforma de la democracia representativa". Propone, de hecho, un cambio de las normas internas del partido para darles más relevancia. "Hay que incluir en los estatutos de nuestra organización la obligatoriedad de consultar a la militancia los acuerdos de gobierno, dejando la regulación por parte del Comité Federal de otros asuntos de especial transcendencia", dice el texto presentado este lunes por Sánchez.

Además, ha avisado de que el texto estará abierto a propuestas de modificación a los militantes a quienes ha invitado a enviar sus ideas a través de las redes sociales, su página web y se ha comprometido a hacer debates sectoriales.

Sánchez ha estado acompañado por una treintena de personas que se han situado tras la mesa desde la que exponía sus ideas. Todos los 'diputados del no' han flanqueado al líder, especialmente Odón Elorza, que ha sido el encargado de dar voz a las plataformas de militantes que apoyan a Sánchez.

Pero el exlíder socialista lleva en su nómina a la exministra Cristina Narbona, que ha participado en la redacción del programa, y en el acto ha pedido "una renovación ineludible" del partido y "una política económica que no se centre solo en el incremento del PIB", en referencia a un mayor respeto por el medio ambiente y los derechos laborales.

Además, han formado parte del equipo que ha redactado el programa el sociólogo socialista José Félix Tezanos, el economista Manuel Escudero y la jueza y diputada Margarita Robles, que ha defendido el apoyo al proyecto de Sánchez pese a no formar parte del partido.