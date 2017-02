"Sánchez se presenta a liderar el PSOE con impostura y por ambición personal"

Su nombre es uno de los que más suena para convertirse en secretario general del PSOE en Madrid, aunque él niega que quiera el cargo. Mediático, inquieto y sin pelos en la lengua, Antonio Miguel Carmona es uno de los rostros políticos que hace que se hable del PSOE. Y, últimamente, de Susana Díaz.

El concejal socialista y profesor de Economía en la Universidad San Pablo CEU, ha convertido la carrera de Díaz para liderar Ferraz en una de sus causas y le pide con insistencia a la presidenta andaluza que se presente. “Susana Díaz es la que más goles marca en el PSOE, ¿cómo no vamos a ponerla de delantero centro?", se pregunta el socialista madrileño amante del fútbol –y seguidor acérrimo del Atlético de Madrid. Insiste en hablar del PSOE como “un gran equipo” y critica con dureza "la ambición personal" de Pedro Sánchez. En esta entrevista, no oculta sus diferencias.

¿Cómo ve la precampaña para las primarias del PSOE?

Observo con preocupación el proceso porque lo que tenemos que conseguir los socialistas es elaborar un modelo de país, un proyecto de modernización para el país, que es el que presentamos este sábado con José Carlos Díez a la cabeza. Es el gran fichaje del PSOE y así se vio el sábado.

Pero Pedro Sánchez está haciendo mucho ruido.

Creo que es normal, aunque haya muchas cosas que no se entienden. Pasar de pactar con Ciudadanos a nivel nacional a querer montar un frente popular es simplemente incoherente. Es una impostura electoral y yo no creo en las imposturas electorales. El mismo que defendió que España era la única nación en España dice, unas semanas después, que España es un estado plurinacional. Es una impostura. No me gustaría que fuera secretario general del PSOE una impostura (no he dicho un impostor).

¿Qué hay detrás de esa impostura?

Una ambición personal. Lo que hay que hacer es poner las ambiciones colectivas por delante, montar un equipo. Pelé no era nadie en la selección campeona del mundo del año 1970 en México. Era un gran jugador, pero si no llega a ser por su equipo no habría sido campeón del mundo. Por eso, una ambición personal no puede ser secretario general. Tiene que ser el representante de todos los futbolistas.

¿Cree que si gana Pedro Sánchez no lo va a ser?

No contemplo el escenario de que un exsecretario general vuelva a ser secretario general. El fracaso no puede formar parte del futuro. Hablo mucho con los militantes y ellos quieren mirar al futuro, no observar cómo obtuvimos el peor resultado de la Historia, que fue sustituido por otras elecciones que también fueron el peor resultado de la Historia. No quieren observar cómo hay un enfrentamiento entre la dirección federal y el secretario general y todos (o casi todos) los presidentes de las Comunidades Autónomas. Los socialistas queremos equipo. Hay que dar una salida a eso.

¿Cuál es la fórmula para dar salida?

Quiero mirar al futuro en términos de modernización. José Carlos Díez -a quien considero un gran economista- y yo, entre otros, estamos haciendo propuestas de futuro, como se pudo ver este sábado. Queremos resolver la financiación de los municipios, afrontar la lucha contra la pobreza, una renta mínima, salvar las prestaciones por desempleo y de seguir subiendo el Salario Mínimo Interprofesional. En eso estamos trabajando José Carlos y yo. Otros están en la conspiración, en la ambición y, sobre todo, en el regreso al pasado.

¿Qué pasará con ellos? ¿Cómo se cose una ruptura como esta?

La inmensa mayoría que rodean a Pedro Sánchez y a Patxi López son magníficas personas. Salvo este señor que insulta [en referencia al alcalde de Valladolid]. Son gente de partido, estarán en un proyecto en el que estemos todos. Yo soy partidario de coser. Si se cose, no se cuenta; pero si se cuenta, no se cose.

¿Qué quiere decir?

Que yo pediría a determinados compañeros tranquilidad y buenos alimentos. En el PSOE cualquiera puede llegar a desempeñar el más alto cargo. Somos un partido completamente libre. Pero nuestra idea es hacer equipo. Si somos un equipo triunfamos, si no lo somos fracasamos.

Usted ha mostrado su apoyo a Susana Díaz para que se presente a la Secretaría General del PSOE. ¿Sabe cuándo lo hará?

Cuando ella decida. Es una decisión personal pero tiene todo mi apoyo. Este partido necesita una secretaria general y este país, una presidenta del Gobierno. Mujer.

¿Es usted el ‘delegado’ de Díaz en Madrid o qué función tiene en su equipo ?

En absoluto. No tiene delegados en ningún lado. Yo soy uno más, además no hay equipo . Ella está centrada en la Junta de Andalucía y yo trabajo en el Ayuntamiento de Madrid. Otra cosa es la amistad que nos une, pero es independiente. A mí el anterior entrenador me dijo que me fuera al banquillo por mi amistad con Susana Díaz. Sigo en el banquillo y si hay un nuevo entrenador y me dice que me ponga de lateral izquierdo o de delantero centro, eso haré. Yo soy jugador de club. Un club, el PSOE, que va a gobernar el país en menos de tres años.

Poner a aquel que ha perdido todos los partidos es un poco excéntrico

Se habla de posibles pactos entre los candidatos. ¿Hay conversaciones?

Susana está dedicadísima a a la Junta de Andalucía. Es verdad que está sufriendo el proceso con algunos comentarios que se han hecho sobre ella completamente injustos. Pero ella es una mujer de partido que soporta cualquier comentario excéntrico, como los insultos que nos vertió el alcalde de Valladolid a Zapatero y a mí, en el acto de Pedro Sánchez en Valladolid. Pero yo no le voy a insultar. Todo el vacío del mundo cabe en la oquedad de su cabeza.

Dice que Susana no tiene equipo de primarias, sin embargo, en las últimas semanas se ha visto a la presidenta andaluza en una gran cantidad de actos. En el último dejó claro que algo preparaba.

Dijo que ella solo sabe ganar aunque eso no significa que se presente.

Pero se presentará.

Estamos en fase de convencerla. El acto que impulsó Abel Caballero, a quien agradezco el papel protagonista que me dio, lo cerró Susana porque es el cargo público más exitoso en el partido. En las últimas elecciones, el PSOE en territorio de Susana ganó en el 60% de los municipios, en Madrid el 2%. Por eso el acto no lo cerró la responsable de Madrid.

Mi principal ambición es convencer a Susana Díaz para que sea secretaria general del partido

Precisamente, su nombre es uno de los que suenan con más fuerza para ser el secretario general del PSOE de Madrid.

Hemos conformado una mayoría que pongo a disposición de todos los militantes y dirigentes de la organización por intentar conformar una unidad de los socialistas madrileños y que la próxima ejecutiva tenga un apoyo de, al menos, el 80%. Quiero ser uno más que colabore en la unidad de los socialistas madrileños. Yo estaré donde me digan los militantes, como dice Susana Díaz, en la cabeza o en la cola. Yo no ambiciono especialmente ser secretario general, ni mucho menos. Mi principal ambición es convencer a Susana Díaz para que sea secretaria general del partido.

En el Ayuntamiento de Madrid, el PSOE ha apoyado los presupuestos de Carmena. ¿Cuál es la situación del Grupo Municipal?

Tenemos que contar con un proyecto propio. Desde mi destitución -por mi amistad con Susana Díaz-, no tenemos un proyecto autónomo. No hay un proyecto de futuro en Madrid y creo que Ahora Madrid lo está haciendo francamente mal. Coparticipar en los errores es ser partícipe de los errores. A pesar del buen trabajo de los concejales, Pedro Sánchez y César Luena avocaron a la práctica desaparición del PSOE en los medios de comunicación.

Usted tiene bastante visibilidad.

Pero yo no soy de la dirección del grupo municipal.

Es usted concejal.

Si no soy miembro de la dirección del Grupo Municipal y soy el que más aparece… con eso respondo a todas las preguntas. Hablo con la tranquilidad de que el tiempo me ha dado la razón. Cuando Pedro Sánchez me destituyó, le dije que los socialistas íbamos a sufrir esto en Madrid. Era fácil acertar. Ahora me centro en el proyecto modernizador que necesitamos para España.