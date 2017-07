Sánchez pedirá a Rajoy un diálogo con Puigdemont

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, acudirá este jueves a su reunión en Moncloa con el presidente Rajoy con un objetivo: pedirle que "dé un paso hacia una salida política" en el conflicto de Cataluña. "Si da ese paso, contará con el apoyo del PSOE. Yo en su caso daría ese paso", ha subrayado.



A dos días de su encuentro con Rajoy, el líder socialista ha sido recibido esta mañana por el Rey, con quien ha conversado durante casi dos horas y a quien ha visto "preocupado" por el problema catalán. Sánchez, a quien el Rey ha recibido con motivo de su reelección en el 39 Congreso del PSOE, ha explicado a Felipe VI su defensa del "reconocimiento de la identidad nacional" de algunas regiones, bajo la premisa de que "solo hay una soberanía y un Estado".



Una audiencia en la que ha trasladado también su "disposición a fortalecer el Estado" y la necesidad, a su juicio, de plantear un "proyecto de renovación nacional" basado en diez compromisos, entre ellos, reformar la Constitución y reconocer la plurinacionalidad del Estado español.



En la rueda de prensa posterior que ha ofrecido en Ferraz, el líder socialista ha recordado que, recién elegido secretario general por primera vez, hace tres años, acudió a su primera reunión con Rajoy en la Moncloa con el referéndum del 9N a la vista y con el mismo mensaje que pasado mañana volverá a trasladarle con motivo del 1O. El mensaje no es otro que el apoyo al Gobierno en la defensa de la legalidad y de la Constitución frente al proceso independentista, junto a la demanda a Rajoy de que dé un "paso" hacia una solución política.



Mientras este martes el Govern daba detalles sobre la llamada ley de transitoriedad jurídica, Sánchez argumentaba, como ya hacía hace tres años, que "los verbos que se deben conjugar" con Cataluña son "dialogar, negociar y pactar, y no "señalar a culpables". A su juicio, urge "trabajar por una solución negociada y pactada", a lo que el PSOE estará siempre "dispuesto", ha prometido.



Para Sánchez, el referéndum que se celebrará "o no" el 1 de octubre "sitúa a Cataluña fuera de la legalidad, de la Constitución y del Estatuto" y carece de "garantías necesarias" para que se lleve a cabo, pero para él "lo importante es que Rajoy no se quede solo en la legalidad".



Convencido de que "el consenso, en lo que respecta al modelo territorial, está roto", el líder socialista sostiene que es preciso abordar una reforma constitucional para "culminar la estructura federal del Estado". "Eso significa reconocer que hay una única soberanía, un único Estado, que tiene que perfeccionar su carácter plurinacional", ha defendido Sánchez, que no ha desvelado si el Rey estaría a favor de la reforma de la Carta Magna: "No entraré en esto. Es un ámbito privado que tengo que tener con el jefe del Estado, y ahí se queda".



Sobre si la actualización del marco constitucional debería avanzar hacia la instauración de la República, Sánchez ha asegurado que no es un asunto que haya tratado con don Felipe, si bien se ha mostrado partidario de defender los valores republicanos, como se acordó en el último congreso federal del PSOE. "Nuestro partido tiene un alma republicana que no vamos a renunciar a ella. Eso tiene mucho que ver con el debate de valores, de principios y de políticas", ha afirmado.



Además de la modificación de la Constitución, Sánchez ha defendido ante el Rey el compromiso de desarrollar una regeneración democrática, basada en la lucha contra la corrupción, la mejora de la calidad democrática, el reforzamiento del Parlamento y una nueva ley electoral. Varios de estos ejes de trabajo son los mismos que ha planteado Sánchez a los líderes de Podemos y Ciudadanos, Pablo Iglesias y Albert Rivera, en las dos últimas semanas, en su afán por conformar una "unidad de acción" contra el Gobierno del PP.



De momento esa alternativa no pasa por la presentación de una moción de censura contra Mariano Rajoy, aunque Sánchez sigue sin descartarla en el futuro.