Sánchez e Iglesias se reunirán esta semana, aunque no han concretado fecha

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha explicado hoy que el PSOE les ha transmitido informalmente que esta semana quiere concretar una reunión entre los líderes de ambos partidos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, para abordar la situación de bloqueo institucional.



No obstante, Echenique tras la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva de Podemos, no ha dado más detalles de ese próximo contacto, que cree que será "presencial", ya que ha asegurado que el PSOE sólo les ha comentado su intención de que tenga lugar esta semana.



La situación de atasco político ha sido uno de los asuntos que ha analizado hoy la dirección de Podemos, que ha lamentado que no haya ningún avance, y ha constatado que PP y PSOE no parecen tener interés en desbloquearla.



"Parece que Rajoy prefiere hacer campaña en Galicia que buscar los apoyos que le faltan y que Sánchez tampoco tiene ninguna prisa por sentarse hablar con Podemos de un posible gobierno de progreso", ha indicado.



Ante esa actitud Podemos cree que todo apunta a que populares y socialistas están empezando a ver las terceras elecciones "como una oportunidad para restaurar el bipartidismo".



Algo que, según Echenique, demuestran también las declaraciones de Felipe González abogando porque no repita ninguno de los anteriores candidatos a la Presidencia si hay unos terceros comicios.



"Creo que si Felipe González de verdad estuviera pensando en los intereses de los españoles más que estar diciendo que tendrían que hacer los partidos debería estar trabajando para constituir un gobierno de progreso", ha afirmado.



El secretario de Organización de Podemos ha vuelto a defender que sólo hay tres posibles opciones: un gobierno de PP con apoyo de Ciudadanos y PSOE, un Gobierno del PSOE con Unidos Podemos, y unas terceras elecciones que, ha insistido, la formación morada no desea.



"Todas las demás opciones suenan a chiste, y ya empiezan a sonar a chiste malo", ha ironizado Echenique tras recalcar su obligación de buscar una alternativa a pesar de sus diferencias con el PSOE.



"Tenemos muchas diferencias con el Partido Socialista, que son públicas y notorias" y "un Gobierno con el PSOE no es algo que nos resulte enormemente apasionante, pero es nuestra obligación lograr una alternativa a las políticas económicas y la corrupción del PP", ha enfatizado.