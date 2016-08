El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha replicado este miércoles al candidato del PP, Mariano Rajoy, que si no sale investido presidente del Gobierno no es porque le estén bloqueando, sino porque carece de la mayoría suficiente para gobernar porque los españoles no han confiado en él.



"Si no cuenta con 176 diputados a favor para sacar adelante su candidatura será responsabilidad suya, no mire al PSOE", ha señalado en su turno de réplica a Rajoy en la segunda sesión del debate de investidura.



A su juicio, si Rajoy no tiene los apoyos suficientes y además "tiene problemas de aritmética parlamentaria" es por "su falta de credibilidad y por las políticas que ha perpetrado" los últimos cuatro años y las que ofrece para los próximos. "No es cuestión de bloqueo, señor Rajoy. Si tiene 170 votos a favor y 180 en contra no es bloqueo, es democracia", ha subrayado.

Sánchez justifica el 'no' a Rajoy

Sánchez, que ha sido el encargado de abrir con su intervención la segunda jornada del debate de investidura del candidato del PP, Mariano Rajoy, ha solemnizado su "no" a la investidura de Mariano Rajoy y ha subrayado que "España necesita un Gobierno, pero no un mal Gobierno".



Sánchez ha ratificado el voto contrario de los socialistas por "coherencia con su ideario", por "compromiso con sus votantes" y por "el bien del país".



"España necesita con urgencia un gobierno, no un mal Gobierno, le ha dicho Sánchez a Rajoy nada más subirse a la tribuna, en su réplica al discurso que pronunció ayer el candidato del PP.



También le ha recordado que éste es "el debate de la crónica de una derrota anunciada", porque llega sin apoyos y con un pacto del que debería estar "avergonzado", tal y como le dijo el propio Rajoy a él en marzo pasado, cuando fue el PSOE el que pactó con Ciudadanos.



"Por fortuna, en la política española hay vida más allá del señor Rajoy", ha dicho también tras acusar al presidente del Gobierno en funciones de caer "en el maniqueísmo o en el caos".



Además, ha criticado a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, por fijar la fecha de la investidura para que unas hipotéticas terceras elecciones coincidan con el día 25 diciembre.

Sánchez ataca con la corrupción

Sánchez ha incidido en que la "negativa" del presidente del PP a asumir responsabilidades por los diferentes casos de corrupción que han afectado a dirigentes de su formación es la causa de "la desconfianza a usted que se respira" en el Parlamento.



Ha mencionado Sánchez algunos casos, y así, ha afirmado: "Sabía que Bárcenas tenía 40 millones de euros en cuenta en Suiza y eso no fue impedimento para enviarle un mensaje de apoyo".



Esta alusión al caso Gürtel ("correa en alemán" ha apostillado Sánchez), que en otros países hubiera provocado dimisiones, no ha sido la única a la que se ha referido el líder del PSOE, y así, ha mencionado también el caso de las escuchas a políticos catalanes que salpica al ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, o la reunión "a escondidas" de éste con Rodrigo Rato.



Sobre el citado caso de las escuchas Sánchez ha apuntado a que si Rajoy no le ha sustituido por ello, es porque quizá conociera el asunto.



Y Sánchez, en este sentido, ha recalcado que Rajoy ha amparado con "evidente alevosía" estos casos durante los últimos años, casos que "no se pueden sobreseer" en una investidura.



El "uso y abuso de las instituciones", la "politización del poder judicial" o la "instrumentalización" del Tribunal Constitucional, o la "manipulación" de la Agencia Tributaria o de RTVE han sido otras causas por las que el PSOE, según su líder, no puede dar su confianza a Rajoy.