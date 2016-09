Pedro Sánchez dialogará con todos los partidos pero no se postulará como alternativa

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, va a abrir una ronda de contactos con todos los partidos, incluidos el PP y los nacionalistas, para intentar encontrar una solución al bloqueo político, pero ha aclarado que esto no supone que se postule para liderar una alternativa. Sánchez ha hecho este anuncio en una rueda de prensa en la sede de Ferraz tras la reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal. "Voy a hablar con todas las fuerzas, desde los nacionalistas al PP, desde Podemos a Ciudadanos. Pero no me estoy postulando para liderar una alternativa, que quede claro", ha asegurado el líder socialista.

A este respecto, ha querido dejar claro que el PSOE no va a apoyar a Mariano Rajoy ni ahora ni a partir del 25 de septiembre, cuando se celebren las elecciones vascas y gallegas. Y es que aunque ha reiterado que España necesita un Gobierno cuanto antes, ha precisado que sobre todo necesita un Ejecutivo "regeneracionista". "No podemos permitir más casos como el de Soria", ha anotado en alusión al nombramiento del ex ministro de Industria para un alto cargo en el Banco Mundial.

En numerosas ocasiones ha sido preguntado sobre si se presentaría a la investidura si reúne los apoyos, algo que ha dejado en el aire, si bien ha recalcado: "No quiero ni crear falsas expectativas ni liderar un proyecto que esté abocado al fracaso".

Una advertencia ante la que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha declarado perplejo. A través de su perfil de Twitter, Iglesias se ha preguntado si la actitud de Sánchez es el camino del cambio y se ha mostrado desconcertado por ello. "Sánchez dice que no quiere liderar la alternativa y que va a hablar con todos, incluido el PP ¿Este es el camino del cambio? No entiendo nada", ha publicado Iglesias.



Podemos no ve clara la intención de Sánchez

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, de hecho, cree que la hipótesis de un diálogo a tres entre el PSOE, Ciudadanos y Podemos son "castillos en el aire" por considerar que la formación liderada por Albert Rivera no va a abandonar su "alianza estratégica" con el partido de Mariano Rajoy. En una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Coordinación de Podemos, Echenique ha instado al PSOE a concretar y clarificar su posición y decidir si quiere apostar por una tercera convocatoria electoral o si quiere poner encima de la mesa la voluntad política que hace falta para formar un Gobierno de progreso.



"La clave para desbloquear la situación es la voluntad política y el decidir por parte del PSOE qué camino seguir, más allá del llamamiento ligeramente ambiguo que hizo en el segundo intento de investidura de Mariano Rajoy", ha subrayado el dirigente de Podemos. Echenique ha indicado que Podemos todavía no ha recibido ninguna llamada por parte del PSOE, pero no hay ningún motivo para dudar de que se pondrán en contacto con ellos en los próximos días como han dicho públicamente.

El Rey sará tiempo para negociar

El Rey, por su parte, ha hecho este lunes un llamamiento a los partidos políticos en favor del "diálogo, la concertación y el compromiso" tras la situación creada por la investidura fallida del líder del PP, Mariano Rajoy, y les ha dejado tiempo para que sigan negociando antes de convocarlos nuevamente a consultas. Así se lo ha hecho saber a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, con quien se ha reunido durante algo más de una hora en su despacho del Palacio de la Zarzuela, una entrevista a cuyo término la Casa del Rey ha difundido un comunicado en el que el jefe del Estado recuerda varios aspectos de su último mensaje de Navidad.



Sus palabras de entonces ahora reiteradas dicen que "en un régimen constitucional como el nuestro, las Cortes Generales son la sede donde, tras el debate y el diálogo entre las fuerzas políticas, se deben abordar y decidir los asuntos esenciales de la vida nacional". "A la vista de las circunstancias que de nuevo concurren", explica la nota oficial de Zarzuela, Felipe VI cree conveniente recordar lo que dijo en Navidad justo después de las elecciones generales del 20 de diciembre, tras las que todavía no ha habido ningún candidato que haya conseguido ser investido presidente.



Entonces el Monarca remarcó que "la pluralidad política, expresada en las urnas, conlleva una forma de ejercer la política basada en el diálogo, la concertación y el compromiso, con la finalidad de tomar las mejores decisiones que resuelvan los problemas de los ciudadanos". Más allá de esta insistencia del jefe del Estado en su mensaje de la pasada Nochebuena, el resto del comunicado está redactado en similares términos al que difundió el pasado 7 de marzo, tras la entonces investidura fallida del socialista Pedro Sánchez.



De esta manera, Felipe VI vuelve a decir que, una vez que Ana Pastor le ha trasladado oficialmente el resultado del debate de investidura -que concluyó el viernes pasado y en el que Rajoy tampoco logró la confianza de la Cámara- le ha informado de su decisión de "no iniciar, por el momento" nuevas consultas. Su propósito es dar así tiempo para que "las formaciones políticas puedan llevar a cabo las actuaciones que consideren conveniente a los efectos de lo previsto en el artículo 99 de la Constitución", eso es, de cara a otra posible investidura.



El Rey ha pedido a Ana Pastor que comunique su decisión a los grupos representados en el Congreso y además anuncia que a partir de ahora "mantendrá un contacto regular y permanente" con ella en relación con el procedimiento previsto en este artículo de la Carta Magna. De acuerdo con el artículo 99 de la Constitución, corresponde al Rey proponer candidato a la Presidencia del Gobierno para someterse al debate de investidura, eso sí, después de celebrar consultas con los representantes de las fuerzas políticas.

La segunda ronda de consultas, en el aire



La que sería segunda ronda de consultas de Felipe VI tras la repetición de las elecciones el 26 de junio y la quinta del Rey desde los comicios del 20 de diciembre de 2015, queda así en el aire, a expensas de los posibles pactos a que puedan llegar a partir de ahora las fuerzas políticas para evitar terceras elecciones. De momento, los esfuerzos de los partidos tienen ahora ante sí el horizonte de las elecciones autonómicas en el País Vasco y Galicia del próximo 25 de septiembre.



La fecha límite para evitar unos terceros comicios es el 31 de octubre; si el Congreso no ha logrado para entonces investir un candidato, el Rey volverá a firmar el decreto de convocatoria de nuevas elecciones para el 25 de diciembre, o una semana antes si prospera una reforma que evite celebrarlas el día de Navidad. La conversación de Pastor con el jefe del Estado ha sido especialmente larga, y su duración -más de una hora- ha obligado a retrasar algunos minutos la siguiente cita oficial de Felipe VI, con la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, quien le ha entregado la memoria de la Fiscalía del año 2015.