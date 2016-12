Sánchez despejará la incógnita sobre su candidatura antes de fin de año

El exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez decidirá antes de fin de año si presentará su candidatura a las primarias para intentar recuperar las riendas del partido, han asegurado fuentes de su entorno.



Sánchez celebrará una reunión este mes con miembros de distintas federaciones, de la cual saldrá la decisión, lo que supone adelantar un paso que no tenía previsto dar hasta que no fuera convocado el congreso.



En los últimos días, algunos cargos públicos afines a él se han mostrado convencidos de que "Pedro tiene que dar el paso ya", aunque una parte de ellos empiezan a dudar de que sea el mejor candidato.



"Creo que Pedro no se va a presentar, pero si lo hace y fuera listo, emplazaría al susanismo a hacer lo mismo", apuntaba ayer mismo una parlamentaria.



Según diversas fuentes, Sánchez ha perdido apoyos como el del que fuera su secretario de Organización, el riojano César Luena, que sería ahora partidario de articular una candidatura en torno al vasco Patxi López.



"Luena se le ha ido y está divagando", apunta un alcalde 'sanchista', que no ve "viable" la llamada "tercera vía" de Patxi López "que intentan sacar Rubalcaba y compañía, incluido Antonio Hernando".



"Luena está con Patxi, que es muy legítimo, pero debería ser claro y contarlo", apunta la mencionada parlamentaria.



No obstante, Luena asistirá a la reunión decisiva convocada con Sánchez, según las fuentes.



Los diputados sanchistas que creen que no deben presentarse ni Pedro Sánchez ni la andaluza Susana Díaz solo tienen claro que les gustaría que fuera alguien joven y, a ser posible, mujer; un perfil que ha dirigido algunas miradas hacia la castellanomanchega Isabel Rodríguez.



Entretanto, otros afines a Sánchez como el alcalde de Jun (Granada), José Antonio Rodríguez, aseguran que le ven "ilusionado" y confían en que el que fuera líder del partido poco más de dos años dé la batalla.



"Veo artículos intentando hacer creer que Pedro @sanchezcastejon tiene dudas. Pues yo lo veo más ilusionado que cuando empezamos hace 3 años", señala en su twitter.