Sánchez convocará el Comité Federal cuando haya una alternativa al bloqueo

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado hoy que convocará al Comité Federal del partido, en el que están representados los barones territoriales, una vez que haya "una alternativa al bloqueo" político que hay en España.



Ante la petición de algunos dirigentes socialistas, como el extremeño Guillermo Fernández Vara o el castellanomanchego Emiliano García-Page, para que se abra un debate en el seno del partido sobre el panorama político, Sánchez se ha mostrado dispuesto a reunir al máximo órgano, pero cuando haya propuestas concretas tras la investidura fallida de Mariano Rajoy.



"Convocaremos el Comité Federal cuando tengamos claro cuáles son las soluciones que ponen todos los interlocutores encima de la mesa y cuando haya novedades sobre cómo desbloquear la situación política a la que nos ha llevado el fracaso de la investidura de Rajoy", ha comentado Sánchez.



El secretario general ha ofrecido una rueda de prensa en la sede de Ferraz tras la reunión de la Ejecutiva Federal en la que ha anunciado que va a abrir una ronda de diálogo con todos los partidos para ver cómo desbloquear la situación.



Sánchez no ha precisado cuándo podría celebrarse el Comité Federal, pero ha dicho que no va a depender de las elecciones vascas y gallegas del 25 de septiembre.



"Si es pasado mañana la solución, por supuesto que convocaré el Comité Federal de aquí para mañana", ha apuntado.



Ante las voces que exigen el debate interno, Sánchez ha recordado que ha sido el secretario general que más veces ha convocado al máximo órgano, de ellas, siete en lo que va de año.



"Soy un Comité Federal andante", se ha definido el líder del PSOE.



"Nunca he negado el debate, al contrario. He compartido las decisiones con el resto de compañeros y una vez que las hemos debatido, compartido y decidido, yo las he cumplido", ha añadido.



A su juicio, no hay ningún partido en España que "debata tanto como el PSOE".



"Pero eso sí, cuando debatimos, llevamos las decisiones a rajatabla, y eso es lo que estamos haciendo", ha completado tras recordar que las resoluciones adoptadas en el PSOE son "colegiadas",



La última reunión con la plana mayor del partido tuvo lugar el pasado 9 de julio, en la que se renovó la vigencia de la resolución aprobada el 28 de diciembre de votar en contra de la investidura de Rajoy.



Las palabras de Sánchez han sucedido a las pronunciadas hoy por la presidenta andaluza, Susana Díaz, quien ha sostenido que con la actual situación política en España, a los socialistas les toca ahora "reflexionar y debatir".