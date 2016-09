El Gobierno defiende que la propuesta de José Manuel Soria "es técnica"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha referido este lunes a la propuesta de nombramiento de José Manuel Soria para un cargo de director ejecutivo del Banco Mundial y ha dicho que es una propuesta "de una comisión técnica" y "de acuerdo con el escalafón". "Hay que respetar la legalidad siempre y en este caso también", ha dicho Sáenz de Santamaría a los periodistas a su llegada al desayuno informativo que protagoniza en un hotel madrileño el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.



La vicepresidenta ha insistido en situar la designación del exministro de Industria, que renunció al cargo de ministro de Industria tras sus explicaciones por haber sido relacionado con los denominados papeles de Panamá, en un plano estrictamente técnico. "Si lo ha solicitado -ha concluido- y es le primero que ha quedado en esa relación, hay que nombrarlo por supuesto".

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, por su parte, ha asegurado que el Gobierno "no tuvo ni arte ni parte" en este nombramiento y ha precisado que la decisión fue del Ministerio de Economía. "No es un nombramiento del Gobierno", ha insistido en declaraciones a TVE, quien ha señalado que "no es una plaza política, es una plaza técnica", ya que "hay veintitantos directores" del Banco Mundial.



A su juicio, Soria "tiene capacidad e idoneidad para ocupar una plaza de funcionario" en ese organismo y ha recordado que el exministro, que abandonó el cargo al salir su nombre en los llamados "Papeles de Panamá", "es un funcionario muy capacitado y muy competente, que lleva en la función publica desde los años ochenta".



El titular de Educación en funciones ha considerado que Soria dejó la política "en un ejercicio de responsabilidad", pero ha recalcado que "no está procesado ni inculpado por nada", por lo que puede optar a una plaza para la que ha sido designado a través de una selección interna en el Ministerio de Economía. "Si es la persona más competente, la que tiene más trienios y la que tiene una trayectoria profesional mejor para ese puesto, ¿qué vamos a hacer?, ¿vamos a desterrarle para siempre?. Es exagerado, hay que dejar las cosas en su situación", ha recalcado Méndez de Vigo.