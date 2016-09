Romeva cree con esta Diada acabará proceso independentista y será "la última"

El conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, defiende que, de acuerdo con la hoja de ruta del Govern, la Diada de mañana debería ser "la última" y se ha mostrado convencido de que esa movilización pondrá fin al proceso independentista catalán "si se llena la calle de legitimidad".



En una entrevista en el periódico El Punt-Avui, Romeva ha asegurado que el gobierno catalán tiene "un calendario muy concreto" y que está trabajando para "dar el salto definitivo" hacia la independencia.



"Nuestra expectativa es que debería ser la última. Diría que la última Diada reivindicativa fue la del año pasado, la de éste ya es de concreción, de construcción", ha apuntado el conseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia.



Romeva resta importancia a la cifra de manifestantes que mañana asista a las movilizaciones de la Diada, porque cree que esa jornada "no va solo de llenar las calles, va de llenar de legimitidad el tramo más decisivo" del proceso independentista.



"La parte más importante de mañana no es el número de gente, sino la fuerza que significará para acabar con lo que hemos empezado", ha insistido Raül Romeva, tras proclamar: "Después de muchos 11S reivindicativos, ahora nos toca ponernos a trabajar".



Romeva admite en la entrevista que ningún país estará dispuesto a reconocer una Cataluña independiente, sin ser un Estado, por lo que cree que insistir en quién lo hará "es perder el tiempo, porque en estos momentos no es una cuestión que exija una toma de posesión"



Para el conseller, "el día en que se pida será el día en que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer: constituirnos en Estado".