Rivera reúne mañana a su ejecutiva para ver que vías hay tras fracasar Rajoy

Ciudadanos Estudiará si mantienen el acuerdo de investidura con el PP, como le ha pedido Rajoy a Rivera tras expirar técnicamente el mismo viernes con su fracaso para formar gobierno, hasta ver si se produce un nuevo intento después de las elecciones gallegas y vascas.

Fuentes de la dirección del partido han asegurado que están "satisfechos" con las 150 medidas pactadas con el PP y podrían rescatarse en el caso de que Rajoy u otro aspirante volviera a intentarlo, pero siempre y cuando lo haga teniendo los apoyos necesarios para ser elegido.

"Tienen que encontrar más apoyos", porque los 170 diputados que el PP volvió a sumar el viernes en la segunda votación de la investidura de Rajoy no han sido suficientes y, por tanto, "tendrán que buscar que alguien más se mueva".

Si la investidura no es factible, como ya advirtió el viernes el líder de C's, Albert Rivera, a las dos principales fuerzas políticas, Ciudadanos no prestará sus 32 escaños para participar en otro teatro. Parece que no está en sus planes volver a negociar con el PSOE, si es que se planteara esa opción alternativa, porque no ven lógico recuperar un acuerdo que sumaría 117 escaños (85 del PSOE más los 32 de Ciudadanos).

"No tiene sentido ir hacia atrás", han recalcado las mismas fuentes, cerrando también la puerta a facilitar una fórmula de gobierno que incluyera a PSOE y Podemos y apuntalada por los nacionalistas, aunque no se cierran a hablar con todo aquel que se lo proponga

En cualquier caso, el plazo para convocar nuevas elecciones ya ha empezado a correr y Ciudadanos se mantiene a la expectativa de los pasos que pueda dar ahora el PP u otros partidos para evitar esos nuevos comicios, que serían los terceros legislativos en un año.

Un escenario que el partido de Rivera no quiere contemplar y por eso insiste en que hay que intentarlo "todo" para que no haya que volver en diciembre a las urnas. Ciudadanos sigue poniendo por delante los 150 "compromisos" del pacto que firmaron con el PP porque las consideran necesarias para mejorar el país, y aunque el acuerdo ha caducado no las medidas, que siguen manteniendo como condición para prestar su apoyo.

Si bien están contentos de este acuerdo firmado con los populares, que fue más costoso de negociar que el que sellaron con los socialistas, han admitido otros miembros de la ejecutiva, no lo están tanto con Rajoy. Y no ya porque sigan pensando que no es la persona idónea para conducir una nueva etapa política, como dejó claro en el debate de investidura el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que incluso llegó a afirmar repetidamente que no se fía del candidato, sino porque tampoco les gustó su discurso.

No les gustó que el presidente en funciones pusiera al mismo nivel el apoyo que recibió de Ciudadanos -después de una complicada negociación y el apoyo de 32 diputados- y el de Coalición Canaria y tampoco que no pidiera directamente al PSOE que diera el paso de abstenerse para sacar adelante la legislatura.

Molestos están igualmente por el escaso entusiasmo y escepticismo que apreciaron en el presidente en funciones al referirse a este acuerdo, que incluye 220 propuestas relativas al crecimiento económico y empleo; sociedad del bienestar y del conocimiento; regeneración democrática y lucha contra la corrupción; fortalecimiento de las instituciones y modelo territorial; y España en Europa y en el mundo.