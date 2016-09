Rivera quiere que Rajoy exija a Barberá su escaño

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho hoy que "hay que intentarlo todo para que Rita Barberá no manche la imagen del Senado" y ha afirmado que Mariano Rajoy debe pedir a la exalcaldesa de Valencia su escaño como senadora.



Rivera, en declaraciones a RNE, ha presumido de que lo ocurrido con Rita Barberá es consecuencia de que el PP perdió la mayoría absoluta y del pacto de investidura con Ciudadanos, y ha opinado que es evidente que Barberá está "echando un pulso" a Rajoy.



Tras recordar que su formación, junto con otras, pide hoy en las Cortes valencianas el acta de senadora autonómica de la exalcaldesa de Valencia, Rivera ha afirmado que "hay que intentarlo todo para que Rita Barberá no manche la imagen del Senado".



Ha acusado a Rajoy de haber desaparecido en las últimas horas, desde que el Supremo tomara la decisión sobre Barberá, y le ha pedido que intervenga y pida su escaño como senadora.



Rivera ha afirmado que si el PP quiere apoyo para una nueva investidura de Rajoy debe respetar "hasta la última frase" su pacto con Ciudadanos.



El líder de Ciudadanos ha advertido asimismo que los aforamientos es otro debate que hay que abrir, ya que está claro que Barberá quiere quedarse con el escaño de senadora porque quiere seguir con el privilegio que le otorga su aforamiento.



En este sentido ha considerado necesario replantear el asunto para que tránsfugas e implicados en corrupción política puedan ser apartados.

Negociación 'a tres'



Por otra parte, Rivera ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez que se siente en una mesa de negociación a tres (PP, PSOE, Ciudadanos) para desbloquear la situación política y evitar terceras elecciones.



Se ha mostrado de acuerdo con la dirigente socialista andaluza Susana Díaz cuando afirma que con 85 diputados no se puede gobernar y es mejor hacer una oposición útil, y ha señalado al PSOE que "no hay que confundir hacer oposición con bloqueo".



"El PSOE tiene que permitir que haya Gobierno", ha reiterado Rivera, quien ha considerado que los socialistas tienen que reflexionar y asumir sus resultados en las urnas.



Sobre el caso Soria, Rivera ha apuntado que alguien tiene que asumir responsabilidades y que no es el ministro De Guindos el error lo tiene que asumir Rajoy, que es el responsable político del no nombramiento de Soria.