Rivera: "Habrá presupuestos gracias a Ciudadanos, no gracias al PSOE"

El secretario general de Ciudadanos (C's), Albert Rivera, ha asegurado este domingo que en España "va a haber presupuestos gracias a Ciudadanos, no gracias al PSOE".



Rivera se ha expresado de esta manera en un acto en Andalucía en el que ha proclamado a su partido heredero de los liberales "valientes" que hace 205 años proclamaron en Cádiz la Constitución de 1812, la "más moderna del mundo", para defender el progreso de España.



En el acto, el presidente de Ciudadanos ha remarcado la vocación de su partido de llegar al gobierno y ha defendido su apoyo a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno no es "un cheque en blanco" si no "un préstamo de confianza".

Tras asegurar que el partido del Gobierno "no está cumpliendo su palabra en corrupción", ha advertido que "si el PP arrastra los pies hay mayorías alternativas, la hubo en Andalucía". "Nuestro compromiso no es con un presidente. Nuestro compromiso es limpiar la basura, caiga quien caiga", ha insistido Rivera.