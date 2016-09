Rivera exige a Sánchez y Rajoy que se dejen de "llamaditas"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido hoy al jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, y al líder del PSOE, Pedro Sánchez, dejarse de "llamaditas y de marear la perdiz" y ponerse a negociar para intentar llegar a un acuerdo que desbloquee la formación de gobierno.



Rivera ha advertido de que hasta que Rajoy y Sánchez "no entiendan" que tienen que dialogar y "ceder", mantendrán al país en el atasco político en el que está desde el 20 de diciembre.



"Les pido que se dejen de llamaditas, de sms, de marear la perdiz y que hagan lo que ha hecho Ciudadanos, que es sentarse a trabajar y negociar", ha dicho Rivera en declaraciones en el programa "Espejo público" de Antena 3.



El líder de C's ha transmitido este mensaje tras el anuncio de Sánchez de que va a telefonear hoy a Rajoy para abrir una ronda de contactos con los dirigentes políticos para intentar encontrar una solución.



Rivera ha hecho ver a Sánchez y Rajoy que "no están en una serie de adolescentes" y que la salida pasa por la negociación. Si no se avienen a sentarse en una mesa, "demostrarán que están pensando en terceras elecciones", les ha advertido el líder de la formación naranja.



A su juicio, tanto Rajoy como Sánchez "quieren llegar a acuerdos sin ceder nada" y les ha recordado que "la guerra fría del bipartidismo se acabó". Rivera ha reclamado al secretario general del PSOE que "piense más en España que en su partido y en su silla".



El dirigente de C's ha considerado "inviable" que su partido respalde, aunque sea con la abstención, un pacto entre PSOE y Podemos. "No voy a participar de ningún apoyo a un gobierno de 40 y tantos partidos, algunos de los cuales apoyan la independencia", ha avisado.



El presidente de C's ha insistido en que el acuerdo con el PP ha caducado, pero que "si alguien viene con esas 150 reformas debajo del brazo y una investidura viable", su partido la apoyará. "No vamos a participar de fracasos", ha añadido Rivera, quien ha opinado que "no tiene sentido y no es viable" que el Rey le proponga a él como candidato.



Ha reiterado su disposición a pactar con el PP en Galicia para dar estabilidad a un eventual gobierno de Alberto Núñez Feijóo para evitar que En Marea llegue al poder. Se trataría, según Rivera, de un acuerdo similar al que hay en la Comunidad de Madrid, donde C's da apoyo al PP desde la oposición.



De este modo, ha explicado, el PP "no podrá hacer lo que le dé la gana, tendrá que atender a la oposición, hacer reformas y moderar sus políticas".