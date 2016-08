Rivera: "Hay que elegir entre lo malo y lo menos malo"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha justificado este miércoles su apoyo a la investidura de Mariano Rajoy al asegurar que "hay que elegir entre lo malo y lo menos malo" y ha añadido que no se ve capaz de decir a los españoles que hay que repetir las elecciones por un "carguito".



En su intervención en el debate de investidura de Rajoy, el líder de Ciudadanos ha defendido el papel de su partido, tratando de buscar acuerdos con el PSOE y con el PP, y ha dicho que lo que de verdad le gustaría es un gobierno de amplio apoyo, reformista, para dos o tres años y con otro presidente.



Todos los partidos tienen derecho a elegir su estrategia, ha insistido Rivera, pero ha asegurado sentirse "orgulloso" de buscar acuerdos y que él no se siente capaz de volver a convocar a los ciudadanos a las urnas ante los grandes retos que tiene que afrontar el país, como los presupuestos, el órdago secesionista en Cataluña o el terrorismo yihadista.

Defensa de su acuerdo con el PP

Rivera también ha señalado que la estabilidad presupuestaria está comprometida en el acuerdo de investidura con el PP y ha asegurado que los 29.000 millones para política social no desvían el déficit y, sobre todo, "no machacan de impuestos" a la clase media española.



En el segundo día del debate de investidura, Rivera también ha comentado que su partido, y así lo recoge el acuerdo con los populares, busca que los defraudadores paguen sus impuestos "y los que han hecho las cosas bien, paguen igual o menos impuestos".



"No me puedo conformar -ha dicho- con no exigir el cien por cien de la regularización fiscal a los Rato, a los Pujol y Bárcenas". En esa línea, ha exigido que se revierta, dentro de la legalidad, aquello que no se ha pedido a los defraudadores.



Por eso ha pedido que el Gobierno si lo hubiere tras esta sesión o el Ejecutivo en funciones haga esto en plazo, antes del 30 de noviembre.



Rivera también ha dicho que no se puede conformar con que España sea "campeón" en los malos datos de paro compitiendo con Grecia y ha considerado que la reforma laboral es fundamental: "tiene que haber contratos estables, simplificar el modelo de contrato y garantizar la protección de los temporales".



Ha añadido que los ciudadanos quieren cambios pero obligan a los partidos a dialogar y ha remarcado que prefiere que gobierne la lista más votada "a dejar a España siga sin presupuestos".



El líder de Ciudadanos también se ha referido al giro de 180 grados a favor de los emprendedores y las medidas de protección a los trabajadores autónomos.



Asimismo, ha reconocido que este miércoles España es el país de Europa "con más recortes" en innovación, desarrollo y tecnología y, por ello, el acuerdo contempla un compromiso para alcanzar el 2 % del PIB en 2020 en I+D+i "y alcanzar a Europa".



Además, ha recordado que en el documento se deroga el llamado impuesto del sol, para premiar y no castigar a quien quiere energías más limpias.



En su intervención, Rivera ha admitido que ha habido recortes en educación, sanidad y dependencia, y ha recordado que esta última legislatura 3 millones de españoles han perdido su condición de clase media.



Rivera ha añadido que en España tres de cada diez niños sufre pobreza infantil y ha insistido en que el "conformismo" no es la solución para que los españoles se involucren en la vida pública.



Por ello, ha apostado por cambios para ser mejores y más competitivos para acabar con los más graves problemas de España: el paro, la precariedad y la corrupción, y garantizar los derechos a la clase media.



Rivera ha comentado que él no sube a la tribuna para ser "comentarista de verano" sino para trabajar y desbloquear la situación y con el documento de 150 propuestas poner sobre la mesa "lo que nos une, no lo que nos separa".