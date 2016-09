Rivera dice que Rajoy no tiene "coraje" para pedir el escaño a Barberá

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado hoy al presidente del PP, Mariano Rajoy, de no haber tenido el "coraje" necesario para pedirle a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá su escaño de senadora y de estar "atado de pies y manos por lo que ha sucedido en su partido" en materia de corrupción.



Rivera se ha referido a este asunto en un desayuno informativo, en el que ha señalado que Rajoy tuvo la "oportunidad de oro" la semana pasada de "decir a los españoles que enmendaba lo hecho estos años", de "liderar el pacto anticorrupción" y de "defender a los votantes del PP", pero que, no lo hizo porque "como él dijo no tiene autoridad".



"Dijo que no tenía autoridad (para pedirle el escaño a Barberá) y yo lo comparto, porque la ha perdido en el momento en el que no ha salido a defender lo que quieren los votantes del PP", ha criticado.



Tras advertir a Rajoy de que para luchar contra la corrupción "hay que tener coraje incluso con los tuyos", Rivera ha apuntado que las razones de su actitud "solo pueden ser ocultas, porque públicas no las hemos conocido".



En su intervención, el líder de Ciudadanos ha defendido que este problema "se puede combatir" y ha llamado para ello a seguir el ejemplo de los países nórdicos y de lo que estos hacen para evitarla, controlarla y luchar contra ella.



A su juicio, "no es lo mismo que haya impunidad que combatirla", ni que el "presidente salga a reprochar al que es corrupto o que se esconda y diga que no tiene autoridad", como ha hecho el líder del PP y presidente del Gobierno en funciones.



Según ha explicado, su aspiración es extender a toda España el pacto anticorrupción de Ciudadanos y que, en el primer mes de legislatura, lo firmen las cúpulas de todos los partidos.



En virtud de ese pacto, habría una comisión de seguimiento, a la que se remitirían todos los casos de corrupción que fueran surgiendo y trataría todos ellos "por igual", con lo que "se terminaría con el 'y tú más'", ha asegurado.



No obstante, ha reiterado que para algo así "hace falta coraje, manos libres y limpias y no esconderse ni ampararla"