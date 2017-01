Rivera critica el nuevo cargo de Fernández: "Es un dedazo en toda regla"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que haber "colocado" como consejero de Red Eléctrica de España (REE) al político popular Arsenio Fernández de Mesa, que fue director de la Guardia Civil hasta noviembre, es un "dedazo en toda regla".



Rivera, en declaraciones en los pasillos del Congreso, ha dicho que su grupo pedirá explicaciones al Gobierno por el nombramiento de Fernández de Mesa como consejero independiente de una empresa participada públicamente y ha pedido "endurecer" el régimen de incompatibilidades de los que han sido cargos públicos.



Son "tics de la vieja política", ha señalado el líder de la formación naranja, quien ha reprochado al PP y al PSOE que no hayan aprendido de que lo que los españoles han pedido en las urnas no es solo un cambio de fondo sino también de formas.



Cuando uno termina su etapa política, ha ironizado Rivera, "no pasa nada. Igual hay que buscarse un trabajo sin que el Gobierno te coloque en algún sitio".