Rivera cree que el PNV ha comenzado el mismo camino que Convergencia

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido hoy de que el PNV de Iñigo Urkullu "se parece a la Convergencia de hace unos años" y, con su propuesta de referéndum de autodeterminación, va a provocar división en la sociedad vasca del mismo modo que ha ocurrido, a su juicio, en Cataluña.



Rivera ha intervenido en un acto electoral en el Kursaal de San Sebastián con alrededor de 60 jóvenes seguidores de Ciudadanos, acompañado por la diputada canaria Melisa Rodríguez y por el candidato de su partido a lehendakari, Nicolás de Miguel, entre otros dirigentes.



El presidente de Ciudadanos se ha mostrado convencido de que, a pesar de lo que auguran algunos sondeos, como el del CIS, su partido logrará presencia en el Parlamento Vasco tras el 25 de septiembre, donde demostrará que es capaz de llegar a acuerdos con cualquier fuerza si es para sacar adelante propuestas positivas para Euskadi.



"El País Vasco necesita grandes dosis de consenso, de reconciliación, necesita darse la mano. Pero convocando referéndum de autodeterminación, como pretende Urkullu, no nos vamos a dar la mano", ha alertado Rivera, quien ha sostenido que "se generarán bandos" y se dividirá la sociedad, como ha ocurrido en Cataluña.



Se ha mostrado "preocupado" por la "dinámica del PNV", porque se parece "a la Convergencia de hace unos años", que comenzó "acercándose a ERC" y ha acabado "incumpliendo las leyes".



Ha defendido que cada uno "hable la lengua que quiera" y defienda la bandera que desee, aunque ha achacado a las "políticas identitarias" el bajo nivel de idiomas que presentan los españoles.



"La identidad está muy bien pero no da de comer, está muy bien pero no te entiendes con el vecino", ha asegurado el presidente de Ciudadanos, quien ha defendido un modelo educativo trilingüe en las escuelas públicas y concertadas.