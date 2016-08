Rivera avisa a Sánchez de que tiene dos opciones: "O ponerse estupendo o trabajar por España"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reiterado este lunes su llamamiento a la responsabilidad del PSOE para que permita que haya un nuevo Gobierno en España, aunque ha lamentado que el problema por el liderazgo interno en este partido "ciegue sus propias posibilidades".



"El PSOE, con 85 escaños, tiene mucha más fuerza de la que cree, tiene la llave de la investidura, de los presupuestos, de las principales políticas de Estado, y si Sánchez quisiera ejercer el papel de líder de la oposición, pero responsable, lo podría hacer", ha señalado Rivera en una entrevista en Telecinco.



Pero ha insistido en que el problema interno en el PSOE hace que estén pensando más en su próximo congreso que en España.



Rivera se ha mostrado convencido de que muchos votantes socialistas no quieren terceras elecciones y desearían que hubiera una negociación.



Una negociación que cree que sería posible porque asegura que existe un espacio común entre el PP y el PSOE que ambos partidos no quieren reconocer.



El presidente de Ciudadanos ha informado de que hace semanas que no mantiene conversación alguna con Sánchez y ha insistido en que el PSOE, después de haber gobernado tantos años en España, "no puede abstenerse o desconectarse de lo que pasa" en el país.



Para él, la clave es descifrar qué quiere el PSOE y si piensa en una alternativa con "18 partidos" que considera que sería legítima pero que tendría que explicar.



"Lo que no es legítimo es no tener alternativa", ha recalcado el líder de Ciudadanos.



Rivera ha defendido el acuerdo de investidura suscrito ayer con el PP, y ante las consideraciones desde el PSOE de que se trata de un pacto continuista y conservador, ha señalado que es continuista con el acuerdo que Ciudadanos suscribió con los socialistas y conserva cien reformas incluidas en ese pacto,



Ante la posibilidad de que pueda perder cierta credibilidad al pactar ahora con Rajoy cuando dijo que no podía seguir siendo presidente del Gobierno, ha señalado que está "dispuesto a no tener credibilidad si es por el bien de España".



"No podemos estar con el no es no", ha añadido antes de advertir de que hay dos opciones: "O ponerse estupendo o trabajar por este país".



Aunque ha asegura desconocer si Rajoy estaría dispuesto a someterse a un segundo intento de investidura, sí cree que el presidente en funciones no va a dar un paso atrás.