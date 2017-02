Rivera afirma ser el "centro político español"

Rivera, en declaraciones a los medios tras concluir la votación de su informe de gestión que ha recibido el apoyo del 97 por ciento de los compromisarios, ha insistido en que este cambio ideológico no es ni mucho menos una "refundación" de Ciudadanos. Se trata de la evolución del partido tras diez años de andadura política, según ha explicado, que se posiciona en la centralidad y "no es ni socialista ni conservador", sino una fuerza "de centro, liberal progresista". Por eso, en la ponencia de Valores Rivera defenderá que el partido se redefina como "progresista" para ganar a los conservadores, pero al mismo tiempo tiene que ser "menos intervencionista que el PSOE".

El partido, ha insistido, debe mantenerse en el centro "y no irse ni a la izquierda ni a la derecha", respondiendo de este modo a la corriente crítica Mejor Unidos, que representa a agrupaciones catalanas y que quiere que Ciudadanos no borre de su ideario el origen socialdemócrata. También Rivera intervendrá en esa misma mesa de trabajo para reforzar la propuesta de la nueva dirección de que Cs sea un partido "progresista", otra etiqueta que se ha planteado eliminar en alguna de las enmiendas presentadas.

No obstante, ha recalcado que el debate "no es tanto semántico como de contenidos" y que salga lo que salga de la mesa de trabajo sobre esta ponencia será asumido por la dirección. Albert Rivera ha dado "gracias de corazón" por el apoyo recibido a su gestión hoy en la IV Asamblea y ha emplazado a todos los delegados (568 en total) a seguir trabajando para sacar adelante un proyecto que permita a Ciudadanos gobernar a partir de 2019 en España, comunidades y ayuntamientos.

Aguado reafirme el discurso de su líder

Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la asamblea de Madrid, también se ha mostrado en la misma línea que el líder de la formación naranja. "actualmente la socialdemocracia es una ideología superada y ha abogado por que el partido se defina como liberal progresista al ser dos conceptos que conjugan el centro político en España". Aguado ha hecho estas afirmaciones a los periodistas tras la aprobación de los informes de gestión y de cuentas presentados por la dirección saliente en la IV Asamblea Nacional de Cs, que ha comenzado ya a debatir las enmiendas presentadas a los diferentes documentos. Entre ellas, las centradas en si el partido debe mantener la etiqueta de "socialdemócrata", lo que el dirigente madrileño ha rechazado.

Ha precisado que no se trata de refundar nada, sino de perfilar cómo debe ser el centro político en España y, para ello, ha subrayado que "qué mejor partido que Ciudadanos", que es "liberal en lo económico y progresista en lo social". Según ha subrayado, en Cs están abierto al mercado libre, el talento, el mérito y el crecimiento y, al mismo tiempo, al progreso social y a las libertades individuales. "Eso es el centro hoy en España", ha insistido Aguado, para quien, una vez superada la ideología socialdemócrata, lo importante en afrontar el futuro, y ha incidido en que "eso se hace mirando al progresismo". En este sentido, ha rechazado que esa nueva definición de Ciudadanos puede ser un hándicap ante unas elecciones en Cataluña, donde la candidatura Mejor Unidos defiende mantener el ideario socialdemócrata.

"En absoluto", ha respondido el portavoz en la Asamblea de Madrid, que ha insistido en que "a día de hoy no tiene sentido que Ciudadanos se siga definiendo como socialdemócrata". Por otra parte, ha defendido que Cs entre a formar parte a partir de 2019 de gobiernos en coalición. "Es más, yo soy partidario de liderar gobiernos a partir del próximo ciclo electoral", ha dicho Aguado, que ha añadido que esa es la apuesta en la Comunidad de Madrid.

Sobre la enmienda que pide dejar de mencionar a Adolfo Suárez en los discursos, ha señalado que no ve nada malo en nombrarle, puesto que fue una persona que contribuyó de forma decisiva a la Transición. "Es un personaje político público que me encanta y ojalá que siempre podamos tenerle como referente, porque será sinónimo de que apostamos por el consenso, el centro político, por reformar y no destruir como otros", ha concluido.