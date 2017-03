El rival de Cospedal impugnará su candidatura y solicitará la suspensión del Congreso

La candidatura de Tomás Medina, proclamado el viernes candidato para optar a la presidencia regional del PP, junto a María Dolores de Cospedal, ha decidido impugnar la candidatura de esta última y solicitar la suspensión cautelar del Congreso Regional, previsto para el 18 de marzo en Cuenca.



Según han precisado fuentes jurídicas de la candidatura de Medina, la impugnación de nulidad de candidatura se basa en que Cospedal no presentó personalmente los avales, como establecen los estatutos del partido, lo que les lleva a preguntarse: "Si no tiene diez minutos para esto, cómo va a dedicarle a Castilla-La Mancha el tiempo que merece".



En cuanto a la petición de suspensión del Congreso, se presentará a comienzos de la semana próxima, en el juzgado correspondiente, una demanda "por vulneración de derechos fundamentales y principios esenciales de la democracia".



Según ha explicado la candidatura de Medina en una nota de prensa, tras la reunión que han celebrado este sábado en Socuéllamos (Ciudad Real), los miembros que la componen entienden que el Congreso Regional del PP "adolece de graves vicios que no respetan la esencia y los principios básicos de la democracia".



Por ello, argumentan, han acordado pedir la suspensión cautelar de este congreso, en el que consideran que "se ha intentado impedir que prospere otra candidatura", les "están negando los censos" por lo que desconocen quiénes tienen derecho a votar y no saben, además, por qué se han anulado casi 2.000 avales a Cospedal.



Destacan que ellos solicitan, "como siempre ha ocurrido en todos los congresos del Partido Popular, que puedan participar todos los afiliados y, en este congreso sólo hay 3.100 de 52.000 afiliados, para poder votar, cuando Cospedal presentó más de 4.000 avales".



En este punto, se preguntan "qué chapuza es ésta" y "qué legitimación" tiene un congreso "en el que se impide votar, ser compromisario, ser candidato, en definitiva, ejercer los derechos como afiliado al 95% de éstos".

Además, recuerdan que, en el reciente Congreso Nacional del PP se acordó, entre otras cosas, abrir el partido y hacerlo más democrático, acercarlo a la sociedad y dar más participación al afiliado. Sin embargo, subrayan, "estamos comprobando que en este congreso regional se está haciendo justo lo contrario", dado que "se resquebraja la burbuja cerrada del núcleo duro del Partido Popular formada por los multicargos del partido".



Respecto a la decisión adoptada ayer viernes por el Comité Organizador del Congreso del PP de Castilla-La Mancha de proclamar las candidaturas de Cospedal y Medina, añaden que "han tenido que aceptar lo que es de justicia y no les ha valido actuar con mala fe, tal y como pretendían, pues sus comportamientos demuestran que no creen en la democracia".