El Rey destaca el compromiso "con la vida pública" de Camilo José Cela

El Rey ha destacado hoy el compromiso "con la vida pública" del premio Nobel Camilo José Cela, su papel como senador en la Transición y la lealtad a la Corona de un autor al que ha evocado como una "figura literaria e intelectual imprescindible para comprender la España posterior a la Guerra Civil".



Felipe VI ha hecho esta semblanza de Cela en el acto de conmemoración del centenario del nacimiento del escritor fallecido hace 14 años y del que también ha subrayado su "papel trascendente en la historia de la literatura española", por lo que representó como "eslabón de enlace entre el antes y el después de la tragedia de la Guerra Civil", así como el alto valor de toda su obra.



"Cela nos deja un amplio legado cultural y literario que se impregna de nuestra historia reciente y de la identidad diversa de nuestro país", ha afirmado también el jefe del Estado, quien ha estado acompañado de la reina Letizia en el homenaje al vate gallego, celebrado en la sede del Instituto Cervantes.



En la conmemoración han participado también el director de esta institución, Víctor García de la Concha; el director de la Real Academia Española, Darío Villanueva; y Camilo José Cela Conde, presidente de la Fundación Charo y Camilo José Cela e hijo de ambos.



Tras inaugurar junto a doña Letizia la exposición "El recuerdo más cercano", con objetos personales, cartas y documentos conservados por su primera esposa, Charo Conde, los Reyes se han dirigido al salón de actos del Cervantes para un acto en el que también se ha proyectado el documental "Cela, el recuerdo más cercano" y se ha escuchado un recital de obras para violín y piano.



Don Felipe ha sido el último en tomar la palabra, en presencia de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y del ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo.



Y ha dicho del autor de "La colmena": "El destino nos lo hurtó sin habérsele agotado su afán creador, su ilusión por provocar y su fino análisis, temperamental y bienhumorado, de la realidad".



"Cuánto disfrutaríamos hoy de lo que podría habernos dado desde su marcha hace 14 años, con su particular y provocador sentido del humor, con su rigor intelectual y su sensibilidad con las cuestiones permanentes de la vida y la sociedad", ha añadido.



Ha hecho hincapié el monarca en el "compromiso con la vida pública" de Cela, en especial por su "contribución personal" como senador por designación real durante la Transición, un compromiso que mantuvo después con sus análisis, opiniones e iniciativas, y ha aludido a su "permanente lealtad" a la Corona.



Igualmente, ha recordado que para Cela "ser escritor hasta sus últimas consecuencias" implicaba un "completo haz de responsabilidades" que abarcaban desde su "denodado esfuerzo por dominar el idioma hasta la administración de una presencia social".



Felipe VI no ha olvidado referirse a la revista fundada por Cela en Palma de Mallorca, Papeles de Son Armadans, que conectó a "varias generaciones de escritores", rindió homenaje a "numerosos españoles ilustres, cualquiera que fuese su ideología", y desde la que "abogó siempre por la independencia y la libertad del escritor".



El Rey ha concluido su discurso con una rotunda afirmación porque, a su juicio, Cela "es uno de los más grandes autores de la literatura española y en español" y "uno de nuestros grandes escritores universales".



Por su parte, el director del Instituto Cervantes se ha referido al "hombre universal de las letras" que fue Cela, un humanista con intereses "centrados y vertebrados en y por la palabra" y quien "buscó el diálogo de la literatura con las artes".



García de la Concha ha aseverado: "En pocos escritores he visto realizada de modo más pleno que en él la afirmación de Víctor Hugo de que 'la palabra es más poderosa que quien la usa'". En el caso del autor gallego, ha añadido, es además la "palabra de la modernidad literaria".



El director del Cervantes ha considerado que el conjunto "monumental" de los escritos de Cela "no es otra cosa que un viaje del alma a su patria, guiado y llevado por la palabra del español más rico".



El director de la RAE, Darío Villanueva, ha intervenido también con la lección magistral "Memoria de Camilo José Cela en su centenario".



Su hijo Camilo José Cela Conde ha tomado la palabra para asegurar que el homenaje era un "recuerdo gozoso" por las "muchas páginas que Camilo José Cela" escribió y ha recordado que para su padre "la literatura y la vida eran lo mismo", de manera que a través de sus libros se pueden seguir sus pasos vitales.