Méndez de Vigo: "La reválida de bachillerato se parecerá a la PAU"

El ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado esta mañana que la nueva prueba final que regirá el acceso de los alumnos de bachillerato a la universidad a partir del actual curso académico "no será distinta a la que hacía los alumnos hasta ahora", es decir, la PAU.



Méndez de Vigo ha insistido en que "los alumnos pueden estar tranquilos", puesto que la diferencia con la nueva prueba que fija la Lomce a partir de este nuevo curso radica en que el Ministerio de Educación tendrá mayores competencias en los contenidos que en la actual Selectividad, que "antes estaban en manos de las CCAA", ha asegurado en declaraciones a la Cadena Ser.



"Conllevará la misma preparación", ha explicado el ministro en funciones, y este año no será un requisito aprobarla para "conseguir el título de bachillerato", ha recordado.



Asimismo, ha ratificado su apoyo a Mariano Rajoy como candidato a la presidencia del Gobierno y ha alertado sobre el coste de continuar con un gobierno en un funciones.



"El pasado año tuvimos un récord en el presupuesto de becas y con una prórroga del presupuesto, éste no se puede aumentar", ha lamentado Méndez de Vigo.