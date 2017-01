Se reduce en un 58% la entrada de inmigrantes en Melilla

El año pasado han llegado a Melilla 3.872 inmigrantes, un 58 por ciento menos respecto a los 9.126 del 2015, debido en gran medida al menor número de refugiados sirios, según ha informado hoy el delegado del Gobierno en la ciudad, Abdelmalik El Barkani.



No obstante, "la presión no ha disminuido", ha advertido el delegado en declaraciones a los periodistas.



El Barkani ha indicado que en los últimos días la valla fronteriza con Marruecos ha registrado "una gran presión", aunque la colaboración de las autoridades marroquíes con la Guardia Civil ha evitado los intentos de salto para acceder a Melilla.



Asimismo, ha destacado que está a punto de comenzar la última fase de obras de mejora en el paso fronterizo de Farhana, "en unos ocho o nueve días probablemente", para la que se estudiará si se cierra o no el acceso, con el fin de agilizar los trabajos.



El delegado ha apuntado que esta semana está prevista una reunión entre representantes de la empresa adjudicataria y responsables de las fuerzas de seguridad, para analizar la decisión a tomar.



Además, ha resaltado que Fomento licitará en breve el desdoblamiento de la carretera de acceso, para llevarlo a cabo después de estas obras.



Abdelmalik El Barkani ha añadido que la Ciudad Autónoma también realizará próximamente mejoras en el paso de Barrio Chino, para facilitar el trabajo de las fuerzas de seguridad y el paso de porteadores de mercancías.



Estos pasos, al igual que el principal puesto fronterizo de la ciudad, el de Beni-Enzar, soportan "una enorme presión" de porteadores o de vehículos, por lo que las mejoras solo serán efectivas "si somos capaces de reordenar los tránsitos", ha indicado.



Al respecto, ha recordado que se trabaja para implantar en Beni-Enzar la denominada "frontera inteligente", un sistema tecnológico que ha considerado "absolutamente imprescindible" para mejorar el control y a la vez "hacer aún más compatible la fluidez con la seguridad".



El Barkani ha hecho estas declaraciones tras reunirse con los responsables en Melilla del Cuerpo Nacional de Policía, José Ángel González, y de la Guardia Civil, Antonio Sierras.